Филевскую линию метро закроют между «Киевской» и Кунцевской»

В эти выходные, 31 августа и 1 сентября, на Филевской линии метро вновь нельзя будет проехать на одном их участков. Масштабная реконструкция путей на голубой ветке продолжается, и сейчас поезда не будут ходить между станциями «Киевская» и «Кунцевская».

При этом закроют станции «Студенческая», «Кутузовская», «Фили», «Багратионовская», «Филевский парк» и «Пионерская». Станция «Киевская» Филевской линии будет работать, как и раньше. От нее можно будет доехать до «Международной» или «Александровского сада», а также пересесть на Арбатско-Покровскую и Кольцевую линии. Станция «Кунцевская» будет открыта только для проезда по Арбатско-Покровской линии.

Пассажиры смогут доехать до закрытых станций на бесплатных автобусах с табличкой КМ. Между «Киевской» и «Кунцевской» поедет маршрут КМ1 с промежуточными остановками около метро «Кутузовская», «Багратионовская», «Филевский парк» и «Пионерская». А между станциями «Багратионовская» и «Фили» запустят маршрут КМ2. Автобусы будут ходить с 5.00 утра до 2.00 ночи.

На временно закрытых станциях, а также на станциях «Киевская», «Кунцевская» и «Александровский сад» пассажиры смогут обратиться за помощью к инспекторам Центра обеспечения мобильности пассажиров метро. Сотрудники подземки подскажут нужный маршрут.

По обычному расписанию Филевская линия начнет работать в понедельник, 2 сентября, в 5.30 утра.

А В ЭТО ВРЕМЯ

На дорогах запретят парковку и остановку

Из-за ремонта на голубой ветке метро в районах Филевский парк и Дорогомилово временно поменяются маршруты для обычных водителей. С 31 августа и до 2 сентября откроют обособленную выделенку для общественного транспорта на участке Большой Дорогомиловской улицы от улицы Раевского до площади Киевского вокзала.

Остановку и стоянку запретят на таких улицах:

- на Украинском бульваре (от Кутузовского проспекта до наб. Тараса Шевченко);

- на участке ул. Барклая (от ул. Большая Филевская до ул. Сеславинская);

- на набережной Тараса Шевченко (парковочный карман перед левым поворотом на Украинский бульвар);

- на разворотной площадке в районе д. 2, корп. 1 по ул. Новозаводская.

Внимание! Правый поворот с Большой Дорогомиловской на площадь Киевского вокзала запретят. Проехать на площадь Киевского вокзала можно с Большой Дорогомиловской улицы при движении от Бережковской набережной.

Кроме того, по выделенке на Большой Дорогомиловской улице разрешат ездить только общественному транспорту. Такси в эти дни сюда не пустят.