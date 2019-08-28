Николай Дроздов, Ирина Безрукова и DJ Грув прочитают стихи о Москве в Одноклассниках

«Московские сезоны» запустили в социальной сети Одноклассники онлайн-квест к 872-летию столицы. В нем собраны самые известные стихи и песни о Москве, которые прочитают актеры, певцы и телеведущие. Пользователям ОК нужно ответить на 10 вопросов, после каждого они увидят открытку со звездами. Ответы пропоют или зачитают Николай Фоменко, Евгения Добровольская, Николай Дроздов и другие знаменитости.

В новой игре в ОК стихи Пушкина и Лермонтова, Цветаевой и Окуджавы соседствуют с лирикой групп «Несчастный случай», «Браво», «Моральный кодекс» и песнями из всеми любимых кинофильмов. Принцип онлайн-квеста прост: пользователи должны угадать слова из песен или стихов, продолжить строчку или вспомнить их название. Выбрав один из четырех вариантов ответов, участник получит видеооткрытку, на которой знаменитости исполняют отрывок из песни или стихотворения: она покажет, был ответ правильный или нет.

Онлайн-игра поможет пользователям лучше узнать Москву и встретиться с любимыми артистами. Разобравшись с десятью вопросами, пользователь получит бейдж на фотографию профиля с одним из четырех оригинальных «титулов». Всего в игре собран 21 вопрос, которые меняются от квеста к квесту, поэтому игру можно пройти несколько раз.

В онлайн-квесте телеведущая Маргарита Митрофанова споет о «Лучшем городе Земли», Ольга Кабо напомнит, какому переулку посвятила стихотворение Марина Цветаева, Николай Фоменко прочитает строки колыбельной «Маленький москвич», а телеведущий и ученый Николай Дроздов, вокалист «Animal ДжаZ» Александр Красовицкий и актриса Ирина Безрукова исполнят самые узнаваемые песни – «Дорогие мои москвичи», «Я шагаю по Москве» и «Москва моя».

Также на видеооткрытках пользователи ОК увидят Маргариту Позоян, DJ Грува, Анастасию Денисову, Ксению Стриж, Николая Маратканова, Константина Шелягина, Елену Ландер, Романа Архипова, Зару, Елену Борщеву, Доминика Джокера, Екатерину Директоренко, Евгению Добровольскую, Юлию Такшину, Александра Парамонова и Никиту Пименова.

Одноклассники регулярно поддерживают культурные события и значимые даты. К 80-летию ВДНХ в ОК появилась ЗD маска дополненной реальности, на ней изображены главные объекты крупнейшей выставки страны. В мае этого года ОК и Эрмитаж запустили в социальной сети викторину к открытию выставки «Боги. Люди. Герои», посвященной всемирно известным древнеримским городам Помпеям и Геркулануму.

День рождения Москвы в этом году отметят 7 и 8 сентября. Праздник пройдет по всему городу, а одной из центральных площадок станет Тверская улица, которую сделают пешеходной. Как и в прошлые годы на празднике День города, гостей ждет множество зрелищных представлений – театральных, музыкальных, спортивных, – а также мастер-классы и интеллектуальные игры, арт-объекты и специальное меню. Главной темой праздника на Тверской станет юбилей ВДНХ – легендарному выставочному комплексу в этом году исполняется 80 лет.

Игра доступна по ссылке.

Официальный сайт праздника «День города».