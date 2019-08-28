Дублеры главных магистралей в Москве: Вдоль Кутузовского проспекта - платная трасса, а около МКАДа - тоннели

Дублеры бывают не только у кинозвезд на съемках. Подстраховка нужна и некоторым переполненным в часы пик столичным дорогам. Для них в ближайшие годы построят дороги-дублеры.

- Можайка и Кутузовский проспект - одни из самых загруженных магистралей, - сказал мэр Сергей Собянин. - Чтобы разгрузить их, мы строим сразу два дублера - Северный и Южный. В этом и следующем году двумя этапами закончим Южный дублер. И это серьезно улучшит ситуацию на Кутузовском проспекте, а также на Мичуринском и Аминьевском шоссе.

В Стройкомплексе столицы рассказали, где еще водителям станет удобнее ездить уже в ближайшие годы.

ЯБЛОНЕВЫЙ САД НЕ ТРОНУТ

Вдоль Кутузовского проспекта с одной стороны поедет Северный дублер, с другой - Южный. Каждый из них длиной около 11 километров. По ним можно будет гонять со скоростью не более 80 километров в час.

Первая трасса будет платной и продолжит автодорогу Северный обход города Одинцово. Она пройдет по промзонами около путей Смоленского направления железной дороги, мимо Яблоневого сада. Цветущие деревья не тронут. Некоторые из них и так уже пришлось вырубать в 2008 году из-за строительства наземных павильонов метро «Славянский бульвар».

Что сделают: на Северном дублере - по три полосы в каждом направлении, кроме моста через Москву-реку. На мосту запустят по две полосы в каждую сторону. Между Шелепихинской набережной и Третьего транспортного кольца (ТТК) откроется съезд с дублера на 1-й Красногвардейский проезд. Водители по нему смогут быстро попасть на внутреннюю часть ТТК, а также заехать в «Сити» через 2-й Красногвардейский проезд.

Когда: до конца 2023 года.

Северный дублерФото: Дмитрий ПОЛУХИН

ПЕРВЫЙ УЧАСТОК НАПОЛОВИНУ ГОТОВ

Бесплатный Южный дублер Кутузовского проспекта протянется от развязки на пересечении МКАДа с улицей Генерала Дорохова до ТТК. Трасса свяжет «Сколково» с центром столицы.

Что сделают: первый участок - от Аминьевского шоссе до Минской улицы вдоль путей Киевского направления железной дороги - наполовину готов. Здесь главной точкой станет развязка на Минской улице. При этом началось строительство и следующего отрезка - от Минской улицы до ТТК вдоль путей Киевского направления железной дороги.

Когда: в 2020 году.

Южный дублер

ЧЕТЫРЕ ШОССЕ СОЕДИНЯТ

Магистраль Солнцево-Бутово-Варшавское шоссе станет дублером юго-западной и южной части МКАДа. Ее длина вместе с развязками - 87,5 километра. Новая дорога свяжет четыре шоссе - Боровское, Киевское, Калужское и Варшавское шоссе.

Что сделают: первый отрезок дублера между Киевским и Калужским шоссе открылся в августе 2018 года. Этим летом водители поехали и по второму участку - единственному в столице совмещенному автомобильному и метротоннелю на пересечении с Калужским шоссе. К 2022 году запустят движение от Боровского до Киевского шоссе. Здесь будет две эстакады, два путепровода и тоннель под Киевским шоссе. А к 2024 году - еще на одном участке между транспортно-пересадочным узлом «Столбово» и улице Поляны. На нем появятся многоуровневые развязки, путепровод, две пешеходные улицы с наземными и подземными переходами.

Когда: в 2024 году.

ЛЮБЛИНСКАЯ УЛИЦА ПОЕДЕТ БЫСТРЕЕ

Новую вылетную магистраль протянут от ТТК до Бесединской развязки на МКАДе. Она станет дублером Люблинской улицы. «Новая дорога свяжет районы Центрального, Юго-Восточного, Южного округов, а также разгрузит Волгоградский проспект, Люблинскую улицу и Каширское шоссе», - сказал заместитель мэра Москвы Марат Хуснуллин.

Что сделают: до конца этого года дорогу начнут прокладывать по действующим участкам Бесединского шоссе и Люблинской улицы. А на пересечении Люблинской улицы с улицей Нижние Поля появится дополнительный новый отрезок. Далее магистраль пройдет через реконструируемую сейчас промзону «Люблино» и пути Курского направления железной дороги. По районам Печатники и Южнопортовый дублер подъедет к ТТК.

Когда: ориентировочно к 2022 году.

ЧТО ЕЩЕ

- Для разгрузки Боровского шоссе в 2022 году построят дублер длиной 2,1 километра. Он поедет от Новоорловской улицы в районе Ново-Переделкино через трассу Солнцево-Бутово-Варшавское шоссе. Затем в районе жилого комплекса «Рассказовка» примкнет к трассе «Город Московский - деревня Рассказовка». На дороге можно будет ездить по четырем полосам со скоростью не более 80 километров в час. Главной точкой станет 75-метровая эстакада над участком магистрали Солнцево-Бутово-Варшавское шоссе. Вдоль дублера проложат велодорожку длиной 1,7 километра, поставят шумозащитные экраны, четыре светофора и две автобусные остановки.

- Калужское шоссе тоже раздвоится. Дублер для него планируют протянуть от улицы Николо-Хованская в поселении Сосенское до улицы Адмирала Корнилова в поселке Мосрентген. К нему добавят еще участок - трассу Мамыри-Пенино-Шарапово. Новая дорога разгрузит Калужское шоссе от МКАДа до Новых Ватутинок. При этом она соединит трассы Солнцево-Бутово-Варшавское шоссе, М3 «Украина-поселок Ямонтово» и строящуюся М3 «Украина-Середнево-Марьино-Десна». На пересечении с ними построят развязки, а через реку Сосенку перекинут мост.