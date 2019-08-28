«Синко-Банк» задает тренд: кредитная организация сделала ставку на поддержку малого и среднего бизнеса и не прогадала

Тема поддержки малого и среднего бизнеса (МСБ) сегодня актуальна как никогда. Не секрет, что пока доля компаний этого сектора на рынке составляет чуть более 20%. Но от того, насколько быстро она будет расти, напрямую зависит будущее российской экономики. Еще недавно среди многочисленных проблем малого бизнеса на первое место эксперты ставили вопрос затрудненного доступа к кредитным ресурсам. В последнее время ситуация значительно улучшилась. Эксперты прогнозируют рост объема ссуд МСБ на 15% к концу года. Недавно Центробанк РФ подготовил поправки в законодательство, дающие банкам возможность предоставлять малым предприятиям кредиты в режиме онлайн. Однако многие эксперты говорят, что главное в поддержке МСБ не столько технологии, сколько индивидуальный поход. Его уже давно демонстрируют небольшие по размерам активов банки, не ставящие кредитование малого и среднего бизнеса на поток.

https://pravo.ru/news/214024/

https://raexpert.ru/researches/banks/msb_2018

В балансе интересов

«В последние годы Центробанк проводит очень взвешенную регуляторную политику, направленную на укрепление банковской системы страны и избавление ее от недобросовестных игроков, - подчеркивает председатель правления московского банка ООО КБ «Синко-Банк» Геннадий Барсегов. – Этот процесс довольно болезненный, но после его окончательного завершения, я убежден, конкурентная среда значительно улучшится, и все игроки найдут свою достойную нишу. Это уже происходит».

Пример «Синко-Банка» показателен с точки зрения роли малых кредитных организаций в вопросе поддержки МСБ. Банк моноофисный, но в своей нише занимает одну из лидирующих позиций в столице по объемам кредитования малого и среднего бизнеса. За свою 25-летнюю историю он пережил все финансовые кризисы и сформировал собственные технологию и стандарт качества подхода к заемщикам. «Стратегия Синко-Банка еще с момента его основания в 1994 году фокусируется на малом и среднем бизнесе, - рассказал Геннадий Барсегов. – К нам обращались и продолжают активно обращаться многие индивидуальные предприниматели и небольшие компании из совершенно разных отраслей, и мы ко всем внимательны - будь то маленький цветочный магазин или фирма, где работают около ста человек».

Большинство заемщиков, отмечают в кредитной организации, становятся постоянными клиентами и рекомендуют банк деловым партнерам. «Все дело, фактически, в эксклюзивном внимании, которое заемщик получает от нашего банка, - делится опытом Барсегов. – Мы досконально изучаем бизнес клиентов и формируем лучшее для каждого из них предложение. При этом никаких нарушений допустить не можем, так как от этого зависит наша собственная стабильность».

Эксперты отмечают, что многие малые компании и индивидуальные предприниматели, действительно, нуждаются именно в таком неформальном подходе, позволяющем заемщикам чувствовать поддержку банковского партнера на всех этапах. Фактически, можно говорить о том, что на рынке сложился определенный тренд на максимально возможный индивидуальный подход к заемщикам из МСБ.

Слагаемые качества

Как поясняют в кредитной организации, сам этот подход состоит из нескольких элементов. Помимо уже отмеченного всестороннего анализа финансового состояния компании, стоит назвать такой фактор, как комплексное облуживание. Большинство заемщиков одновременно становятся потребителями комплекса финансовых услуг. В банке сосредотачиваются расчетно-кассовое обслуживание, эквайринг, услуги индивидуального банковского сейфа и инкассации, функции валютного контроля и другое.

Многие владельцы малого и среднего бизнеса, как показывает практика, переходят в небольшие банки-партнеры на обслуживание и как физические лица. «Практически все собственники обслуживаемых нами компаний открывают у нас счета, вклады, арендуют сейфы, берут потребительские кредиты или ипотеку, - отметил Геннадий Барсегов. – Люди понимают, что сотрудничать с нашим банком в таком комплексном ключе очень удобно. К тому же, у нас практически домашняя атмосфера, и при желании любой клиент может встретиться с руководством банка и обсудить вопросы бизнеса и семьи в одном месте».

Самое главное, отмечают эксперты, что при таком внимательном отношении небольших банков к малому бизнесу в них практически исключена просрочка по кредитам МСБ. А этот фактор отнюдь не менее важен, чем показатели роста объемов кредитования, поскольку наращивание сумм выданных займов еще не гарантирует стабильности и своевременного возврата средств. По данным экспертной статистики, в этом году, впервые с 2014 года, в целом по стране не только вырос ссудный портфель МСБ, но и его качество. Не приходится сомневаться, что большой вклад в это достижение внесли малые банки.

https://raexpert.ru/researches/banks/msb_2018