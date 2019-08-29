Кандидат в депутаты Мосгордумы Евгений Герасимов: «Успешные решения депутатов столичного парламента могут тиражироваться на всю страну»

Народный артист России, актер, кинорежиссер, и в придачу депутат Мосгордумы - так, наверное, можно было представить знаменитого Евгения Герасимова в начале 2000-х. Но, как считает он сам, вновь идущий на выборы депутатов столичного законодательного органа в качестве кандидата, с тех пор многое изменилось. Что именно - он рассказал нам.

- Евгений Владимирович, изменилась ли, и если да, то как, работа депутата Мосгордумы и самой Мосгордумы за то время, пока Вы являетесь депутатом?

- В жизни нет ничего постоянного, все меняется. И работа депутата Мосгордумы в том числе. Приходят москвичи с новыми вопросами, новые проблемы требуют решения, возникают новые инструменты взаимодействия, которые позволяют сделать нашу работу более эффективной и качественной.

Когда я впервые стал депутатом, в городской Думе не было отдельной комиссии, которая занималась бы вопросами культуры. Я ее создал. И уже много лет комиссия по культуре и массовым коммуникациям обеспечивает решение наиболее важных вопросов культурной жизни столицы, включая поддержку музеев, театров, городских парков, неформальных музыкальных коллективов, детского отдыха и т.д.

Хочу подчеркнуть, что ни разу с тех пор, как была создана комиссия, городской бюджет на культуру не был секвестирован. Так, на 2019 год на функционирование и развитие отрасли культуры Москвы выделено более 67 миллиардов рублей, что на 10,6 % превышает уровень 2018 года.

Что изменилось для меня лично? С каждым годом я набираюсь опыта и вместе с ним влияния для решения различных вопросов. Что-то можно решать оперативно. Какие-то вопросы требуют более длительной проработки. Но у меня прекрасная команда помощников, все они настоящие профессионалы, поэтому мы ориентированы на решение самых сложных задач.

- Насколько оправдано мнение, что депутат Мосгордумы решает только хозяйственные вопросы, не касаясь государственной политики или политики в области культуры?

- Региональный депутат должен решать проблемы своих избирателей. Чаще всего, это действительно хозяйственные вопросы. Но Москва – культурная столица страны. Очень часто успешное решение социокультурных вопросов на местном уровне тиражируется на всю страну. А это уже, согласитесь, относится к государственной политике в области культуры. Так было, например с законом «О библиотечно-информационном обслуживании населения города Москвы», который был внесен мной в городскую Думу. Изначально он был принят Мосгордумой, затем вынесен для обсуждения в Государственную Думу, получил одобрение и в результате стал федеральным.

Моя общественная деятельность не исчерпывается депутатской работой. Кроме этого, я секретарь Российского Союза кинематографистов, председатель его Московского отделения. Мои полномочия выходят за рамки культуры Москвы. Многие вопросы, которые находятся в моей компетенции, относятся к государственной политике в сфере культуры.

- Помогает ли популярность актера кино в работе, в самой выборной кампании? Или авторитет давно работающего депутата имеет более весомое значение?

- Первые созывы меня действительно воспринимали, прежде всего, как актера. И это реально помогло и в избирательной кампании, и при работе в городской Думе. Но сейчас я считаю себя профессиональным депутатом, и москвичи относятся ко мне так же. Кино осталось только как хобби. Вот недавно был случай: приехал к приятелю-художнику, поднимаюсь в лифте с пожилой парой. И вдруг мужчина говорит: «А мы вас знаем». Надо сказать, что за день до этого случая по телевизору шел фильм с моим участием. Я решил, что меня узнали, как актера и сказал, что мне приятно, когда люди смотрят мои фильмы. На что мой собеседник ответил: «Я не видел ваших фильмов, вы – депутат от нашего района».

- Для многих было удивительным, что депутат фракции «Единой России» в МГД пошел на новые выборы самовыдвиженцем. Чем это было вызвано и насколько это новый опыт для Вас?

- Мое выдвижение состоялось, благодаря поддержке жителей округа. Как я уже говорил, подписи за выдвижение собирал общественный штаб. И, соответственно, в случае моего избрания буду представлять интересы всех жителей, независимо от их политических взглядов.

- Собрать подписи жителей - это было легко или трудно? Откуда брали сборщиков? Кто обучал их, инструктировал? Когда начался сам процесс сбора подписей, и сколько времени он занял?

- Если скажу, что сбор подписей был делом простым, то слукавлю. Как и любой этап избирательной кампании, у этого также есть свои сложности. Особенно непросто было волонтерам, которые заручалась поддержкой избирателей при поквартирных обходах. Лето, отпускная пора – многих просто нет дома. Но и те, кто остались в Москве, не спешили открывать двери незнакомым людям. Немного проще было волонтерам, которые стояли в четырех пикетах – около метро «Молодежная», «Славянский бульвар», около торгового центра и МФЦ в Можайском районе. Но в этом случае были свои особенности, которые требовали постоянного внимания и контроля. Например, участие жителей было настолько активным, что у нас несколько раз заканчивались подписные листы. Я сам принимал участие в пикетах, рассказывал о своей программе, отвечал на вопросы, вступал в дискуссии. Вот так с 10 по 30 июня и собирались подписи.

Сборщиками были активисты трех районов – Можайского, Фили-Давыдково и Кунцево. Я очень благодарен им за помощь. Именно от их добросовестности, честности, веры в меня как в депутата и человека во многом зависел результат сбора подписей. Разумеется, они прошли обучение. Опытные сотрудники моего избирательного штаба рассказывали, как общаться с людьми, реагировать на внештатные ситуации, правильно заполнять документы. Все волонтеры вошли в штаб общественной поддержки. Мы даже придумали ему очень говорящее название – «Время выбрало нас».

- Какое количество подписей было собрано? Проверяли ли сами на предмет фальсификаций или недостоверности? Остались ли такие, которые потом забраковал Мосгоризбирком? И по каким причинам?

- Было собрано 5 тысяч 370 подписей. Разумеется, все они прошли строгую проверку сотрудников моего штаба, часть была выбракована уже на этом этапе. Остальные были переданы в окружную избирательную комиссию. Очевидно, именно ее вы имели в виду под Мосгоризбиркомом. Незначительное количество подписей были забракованы избирательной комиссией. Причина одна – неразборчивое написание некоторых данных избирателей, например, даты рождения. Но для подстраховки мы собрали подписей несколько больше, чем требует Закон о выборах. Поэтому отбракованные подписи не сказались на общем результате.

- В случае победы намерены продолжить работу по тому же направлению, что и раньше или привлекает что-то новое? Какие задачи хотели бы решить к завершению срока новых полномочий в случае избрания?

- Я – человек не суеверный, но давайте дождемся результатов выборов. Тогда можем еще раз встретиться и обсудить задачи, которые я, как избранный депутат Московской городской Думы, считаю первоочередными.