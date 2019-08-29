Наше Подмосковье. Форум педагогов. Время лучших

В Дмитровской гимназии «Логос» сейчас учатся около 250 ребят. Это немного. В том же Дмитрове есть школы, в которых и по 600 учеников, и по 800. Зато по качеству знаний учеников «Логос» - в лидерах по области. Вообразите: 250 учеников и 168 призовых мест на муниципальных олимпиадах только за прошлый учебный год!

- Главное достижение для нас - это активное участие наших ребят в олимпиадном движении, - рассказывает журналистам директор «Логоса» Ольга Лазарева. - Помимо муниципального уровня, есть у нас успехи и на региональном, и на всероссийском уровнях. По итогам учебного года очень высоким был результат по ЕГЭ. Один из учеников набрал 100 баллов по информатике и 98 - по математике. Младшие ребята тоже не отстают, по итогам ОГЭ у них практически одни четверки и пятерки.

«Логос» в этом году вошел в десятку лучших школ Московской области - он на четвертой строчке, а год назад был шестым. В Подмосковье уже несколько лет действует система рейтингования школ. Все средние учебные заведения оценивают по десяткам различных факторов. Конечно, в первую очередь в зачет идут результаты детей на ЕГЭ и ОГЭ, в региональных олимпиадах по разным предметам. Но есть и другие критерии. Количество учителей с высшей категорией. Педагоги, победившие на федеральных и подмосковных профессиональных конкурсах. Сотрудничество с вузами и предприятиями. Привлечение на собственное развитие внебюджетных средств.

РЕЙТИНГ КАК ДВИГАТЕЛЬ ПРОГРЕССА

Награждение лучших школ вчера прошло в Красногорске. В Московской области несколько лет назад появилась одна традиция. Перед 1 сентября проходит форум педагогов Московской области. На нем подводят итоги предыдущего учебного года и ставят задачи на год грядущий. В этом году на форум в Красногорске приехали более тысячи школьных учителей из всех уголков Подмосковья.

- Каждый год мы подводим итоги, делаем анализ, стараемся каждый внести лепту в систему образования, - напомнил губернатор Андрей Воробьёв. - Что такое образование для человека, для ребенка, для наших детей - в этом зале точно никому не нужно объяснять. И не случайно одним из главных приоритетов деятельности нашего президента была модернизация, совершенствование, улучшение системы образования. Два или три года назад мы рискнули впервые сделать рейтинг наших школ. Мы понимали, что школы в разных условиях находятся, в разное время были построены, в разных населенных пунктах работают - больших и маленьких. Но я могу сказать, что благодаря рейтингованию школ мы добились очень заметного результата.

Число ребят, которые учатся в подмосковных школах, год от года только увеличивается. Школ становится все больше, население растет. В этом году школьников в области на 47 тысяч больше, чем в прошлом. (См. «Только цифры».)

- Могу сказать, что из нашего 700-миллиардного бюджета (годового. - Авт.) более 200 миллиардов мы направляем на систему образования,- подчеркнул Андрей Воробьёв.

МИЛЛИОН НА РАЗВИТИЕ

Лучшей школой 2019 года названа «Московская областная общеобразовательная школа-интернат естественно-математической направленности имени П. Л. Капицы, которая находится в Долгопрудном.

- Прошлый учебный год выдался богатым на события, - говорит директор школы Марина Машкова. - Наш ученик Евгений Бойцов получил золотую медаль на Международной олимпиаде по астрономии и астрофизике в Венгрии. Всего у нас за прошедший год было 22 медали на международных соревнованиях. Очень приятно, что по итогам выпускных экзаменов наши ребята поступают в лучшие вузы страны. Конечно, все это было бы невозможно без поддержки правительства региона.

Большой рывок в рейтинге 10 лучших школ за год совершила Областная гимназия им. Е. М. Примакова (Одинцовский городской округ). С девятой строчки - на вторую. Гимназия появилась всего лишь в 2017 году и стала первой в регионе школой с билингвальной моделью - дети одновременно учатся и на русском языке, и на английском. Здесь, в частности, готовят будущих студентов МГИМО.

В ежегодном списке лучших - 100 школ. Десять лучших школ получат на развитие по 1 млн рублей, еще 90 - по 500 тысяч.