Лучшие друзья девушек — бриллианты от «ЭПЛ»

Как верно подметила легендарная красотка Мерлин Монро, бриллианты — это лучшие друзья девушек, и большинство женщин полностью разделяют мнение секс-символа 50-х. Писательница Анита Лус так объяснила любовь женщин к камням: бриллианты хороши тем, что всегда выглядят как новые.

Но как угадать, какой драгоценный камень будет соответствовать этому утверждению? Ведь ювелиров так много, а ошибка с выбором бриллианта может стоить дорого. Тут на помощь покупателям приходит конкурс «100 лучших товаров России». Уже больше 20 лет российские производители участвуют в этом соревновании, чтобы продемонстрировать высокое качество своих товаров и получить «Знак качества». Этот конкурс пользуется большим доверием у жителей России, ведь почетное право помечать свои товары «Знаком качества» достается лишь тем производителям, чью продукцию признали лучшей десятки экспертов.

В этом году члены жюри конкурса высоко оценили уровень качества и дизайн украшений ювелирной компании «ЭПЛ. Якутские бриллианты». Кроме того, эксперты отметили бизнес-политику компании и отметили, как трепетно здесь относятся к соблюдению норм охраны труда. Компанию номинировали на конкурс, теперь ей предстоит побороться за победу в региональном этапе, который пройдет в Якутске 28 августа, а затем участвовать в федеральном этапе в Москве.

Кстати в этом году ювелирная компания компания «ЭПЛ. Якутские бриллианты» уже получила приз в престижном всероссийском конкурсе производителей «100 лучших предприятий России». В июле жюри высоко оценило разработку единой системы стандартов качества — Код ЭПЛ и наградило ювелирный дом почетными медалью и дипломом в номинации «За инновации и развитие».

— Это результат многолетней работы по производству ювелирных украшений и внедрение технологий, которые служат одной цели — подарить бесценные моменты счастья, как можно большему количеству людей на Земле, — отметили в компании.

Бриллианты от «ЭПЛ» стали символом крепкой и искренней любви для миллионов клиентов компании. В средние века в Европе этот драгоценный камень даже использовали, как магический амулет для укрепления любви между мужем и женой. В современном мире бриллиант едва ли утратил свои магические свойства. Он до сих пор остается самым дорогим и желанным драгоценным камнем в мире.

Украшение, способное подарить счастье и радовать любимого человека долгие годы, можно выбрать в салоне «ЭПЛ. Якутские бриллианты». Адрес ближайшего магазина легко найти здесь

Коллекции, завоевавшие популярность во многих странах Мира ждут Вас на официальном сайте компании: https://epldiamond.ru/

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