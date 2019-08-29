Дарвиновский музей открывает бесплатный вход в основную экспозицию

Так совпало, что 7-8 сентября в Дарвиновском музее пройдет V Фестиваль подводной фотографии «Дикий подводный мир». Детей встретят подводные пейзажи и выразительные портреты морских обитателей. Своими шедеврами с музеем поделились десятки талантливых фотографов из разных уголков России, среди которых победители и лауреаты престижных международных фотоконкурсов. На кадрах уникальные сцены флоры и фауны подводной стихии.

В октябре Фестиваль покинет столицу и отправится на гастроли по другим городам: Кисловодск, Обнинск, Саранск, Углич, Ессентуки, Краснодар, Омск, Набережные Челны, Ярославль, Минск. В День Москвы посетить выставку, основную экспозицию Дарвиновского музея можно абсолютно бесплатно. Кстати, ее недавно обновили.

- На новой выставке «Растения и животные: параллельные миры» москвичи окажутся на пересечении двух кардинально различающихся между собой царств природы. Разнообразные представители флоры и фауны, живые хищные растения, иллюстрации из коллекционных книг XIX века, изящные акварели и рисунки современных художников откроют тайну, почему некоторые животные и растения так стремятся быть похожими друг на друга. Еще больше 100 разнообразных копателей среди зверей и птиц демонстрирует выставка «Не могу не копать». Специальная образовательная программа позволит детям и взрослым более подробно изучить подземную жизнь: квест «В лабиринтах фактов» (8+), конкурсы «Отважные копатели» (4+) и «Подземный дом моей мечты» (8+), настольная игра «Подземные парочки» и др. Дизайнеры выставки превратили самый большой выставочный зал музея в уютное подземное царство, - сообщает пресс-служба музея.

Ее сотрудники уверены, что Дарвиновский музей – мекка для семей с детьми. А потому подготовили для самых маленьких посетителей настоящие приключения: интерактивные центры «Познай себя – познай мир» и «Пройди путем эволюции».

- Маленькие «почемучки» найдут ответы на множество волнующих вопросов о строении человека и других живых организмов, о происхождении жизни на Земле и причинах вымирания динозавров. Знания, полученные в игровой форме, стопроцентно пригодятся ребятам в новом учебном году, - отмечают работники музея.

Ледяное очарование. Антарктида. Фото: Дмитрии Кох

В это время взрослые смогут окунуться с головой в морскую пучину, а также побродить по бескрайним просторам саванны, скрыться в джунглях от тропического ливня, а взобраться на суровые горные пики позволит свето-видео-музыкальная экспозиция «Живая планета».

ВНИМАНИЕ

В 12:00, в 14:00 и в 16:00 в центральном зале музея гаснет свет, и на стенах возникает проекция площадью 200 кв.м. Посетителей музея ждет масштабная инсталляция, сочетающая в себе зрелищный видеофильм, объемный звук, захватывающие спецэффекты и, конечно, музейные экспонаты с вековой историей. Бесплатно для всех гостей музея!

КАК ДОБРАТЬСЯ

Станция метро Академическая, ул.Вавилова, 57.