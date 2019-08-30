Наше Подмосковье. Первый хоспис в Московской области

За последние полвека человечество совершило мощный рывок в медицине. Однако, несмотря на все успехи, есть еще множество болезней, полностью победить которые мы пока не смогли... Вчера в городском округе Домодедово открыли первый в Подмосковье детский хоспис. Он находится в усадьбе Константиново, когда-то принадлежавшей родным географа Пржевальского. По поручению губернатора Андрея Воробьёва усадьба была безвозмездно передана благотворительному фонду под строительство детского хосписа. Теперь здесь место, где могут облегчить страдания тяжело больным детям на последней стадии недуга, в основном - онкологии. Вчера Андрей Воробьёв и уполномоченная при Президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова проведали маленьких пациентов, привезли им гостинцы.

Хоспис оборудован лифтами и медицинской аппаратурой последнего поколения. Здесь 10 коек для больных детей. Круглые сутки с ними могут проживать и родители. В штате хосписа - 15 врачей. Это в том числе педиатр, детский онколог, анестезиолог-реаниматолог, психотерапевт, невролог, врач по лечебной физкультуре, а также 20 средних медицинских работников, соцработник, психолог.

- Наш президент поручил обеспечить необходимую помощь в становлении системы паллиативной (облегчающей состояние больного. - Авт.) помощи, - напомнил Андрей Воробьёв. - Спасибо всем за большую работу, которая позволила открыть этот хоспис. Здесь подготовленный персонал, современные методики лечения. Мы будем помогать детскому хоспису.

Детский хоспис в Домодедове - первое подобное государственное учреждение в Московской области и лишь второе в целом по России. Первый появился в 2003 году в Санкт-Петербурге. Его основал протоиерей Александр Ткаченко. Отец Александр приехал и на открытие домодедовского хосписа. По его словам, новый стационар для тяжелобольных детей - пример тесного сотрудничества государства и гражданского общества. Кроме того, Александр Ткаченко отметил системный подход Московской области в формировании системы паллиативной помощи, на котором могут учиться и другие регионы России.

Маленьким пациентам хосписа устроили большой и яркий праздник. Фото: Денис ТРУДНИКОВ

- Я уверен, что Московская область в ближайшее время будет одним из лидеров в развитии паллиативной помощи, - сказал священнослужитель. - Все регионы будут приезжать и учиться здесь.

- В 2017 году я впервые перешагнула порог этого здания, - вспоминает детский омбудсмен Анна Кузнецова. - Здесь было все разрушено, под ногами хрустели песок и битый кирпич. И когда отец Александр рассказывал о том, что здесь будет перевязочная, здесь будет игровая, здесь мама будет с малышом все время вместе, с трудом в это верилось. Сегодня мы видим, как эта мечта стала явью.

Министр здравоохранения Московской области Татьяна Мухтасарова рассказала, что на данный момент в регионе более 150 детей нуждаются в подобной помощи.

- Все детишки учтены, и мы готовы им оказать необходимую помощь. Безусловно, теперь мы располагаем таким фантастическим ресурсом, как детский хоспис, - заявила Мухтасарова. - Кроме того, детские паллиативные койки (на базе действующих детских больниц. - Авт.) ежедневно работают и в Коломне, и в Клину, и в Подольске. Открытый нами хоспис - это лучший мировой опыт, лучшее медицинское оборудование, высококвалифицированный персонал, который мы скрупулезно собирали.

КСТАТИ

Детский хоспис расположен на берегу реки Рожайка, в усадьбе Константиново. Здание построено почти два века назад, в 1820-х годах. Тогда поместьем владели внуки знаменитого историка Василия Татищева. Спустя 60 лет его приобрел брат знаменитого географа и путешественника Николая Пржевальского. К слову, сам первый русский исследователь Центральной Азии частенько гостил в Константинове. Потому и усадьбу эту местные жители так и называют - Дом Пржевальского.