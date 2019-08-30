Кандидат в депутаты Мосгордумы Людмила Гусева: Зачастую локальные проблемы для многих людей важнее глобальных задач

Среди тех, кто решил не складывать депутатские полномочия, а пойти на второй срок, оказалась и нынешний депутат, лидер общественного Движения «Родительское собрание Бутово», координатор проекта «России важен каждый ребенок» Людмила Гусева. В действующем составе столичного парламента она руководила Комиссией по экономической политике и финансам. А чем занималась еще?

- Людмила Ивановна, почему вы пошли самовыдвиженцем?

- Давайте расставим все точки над «i». Идти самовыдвиженцем - это значит собирать подписи жителей. Мы решили вместе с подписями собирать наказы жителей. Эта работа дала нам возможность увидеть весь объем вопросов, решения которых ждут жители. Одновременно стало очевидно: решать эти вопросы надо только вместе с жителями. Приведу простой пример - благоустройство. Родители малышей просят маленькие горки, подростки ждут площадку для скейтинга. А пожилым жителям нужна тишина. И все это надо решать комплексно.

«Мы вносим и принимаем законы, которые касаются каждого столичного жителя». Фото: duma.mos.ru

- Кто помогал вам собирать подписи? Как вы сдавали подписи, был ли запас? Что вы можете сказать о проверке?

- Мои сборщики - это активисты нашего района, волонтеры, среди которых много студентов. Большую помощь оказали ветеранские организации. Это большая и серьезная работа, к которой привлекаются очень большие силы. Пользуясь случаем, хочу еще раз сказать им всем спасибо.

Все сданные нами подписи были проверены: если мы в чем-то сомневались, то сразу вычеркивали. И все равно сдавали с запасом. Далее была проверка и в окружной комиссии, и в городской. Но моя команда - это не только волонтеры, но и доверенные лица.

- А кто они?

-У меня 27 доверенных лиц. И каждый из них - личность. Я не имею права их подвести. Это не просто известные, а еще и уважаемые в нашем обществе люди: кардиолог с мировым именем Лео Бокерия и прославленный педиатр Леонид Рошаль, известные во всем мире полярники Дмитрий и Матвей Шпаро и заслуженный тренер Елена Чайковская, председатель Совета музеев Евгений Богатырев и директор Музея на Поклонной горе Александр Школьник, российский боец смешанных единоборств Сергей Харитонов и другие.

- Вы уже отработали один срок депутатом Мосгордумы. Как бы вы охарактеризовали основные приоритеты деятельности депутата?

- В Мосгордуме всего 45 депутатов. И работа каждого из нас идет по двум направлениям. С одной стороны, мы исполняем наказы избирателей, вникаем в их проблемы, ищем пути решения. В моем случае - это жители Южного Бутова и части Бутова Северного. С другой - каждый депутат работает для всех москвичей. Я, например, председатель Комиссии по экономической политике и финансам. Все, что касается бюджета Москвы, налогов, патентов, развития промышленности и науки, инвестиционных кластеров, проходит через нашу комиссию, подвергается подробному анализу.

- А для бутовчан что решает депутат Гусева?

- За пять лет депутатства ко мне пришло более 4 тысяч письменных обращений. Я намеренно подчеркиваю, что это - обращения, за большинством которых стоят десятки, а порой и сотни жителей. Приходится решать разные вопросы. Где-то надо ускорить установление пандуса, где-то - по благоустройству. А еще установка светофоров, переносы наземных переходов и т. д. Мы еще и новый маршрут автобуса сделали. Мы добились открытия современного Центра государственных услуг «Мои документы» (МФЦ) на улице Горчакова, который оказывает более 300 видов услуг. У нас теперь есть два замечательных парка - парк в пойме реки Битцы в Северном Бутове и ландшафтный парк в Южном. И зачастую локальные вопросы для многих людей еще более важные, чем глобальные.