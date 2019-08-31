2019-08-31T10:59:34+03:00
Общество

Заместитель мэра Москвы: "Станцию метро "Стромынка" на БКЛ откроют в 2021 году"

Стройка идет по графику
Светлана ОЛИФИРОВА
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Открыть станцию метро "Стромынка" на Большой кольцевой линии планируется завершить в 2021 годуОткрыть станцию метро "Стромынка" на Большой кольцевой линии планируется завершить в 2021 годуФото: Михаил ФРОЛОВ
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Открыть станцию метро "Стромынка" на Большой кольцевой линии планируется завершить в 2021 году, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

"Строительство станции идет по графику, не отстаем. В 2020 году мы достроим станцию, благоустроим территорию - высадим аллею из лип, а для пассажиров ее откроем в 2021 году", - сказал Марат Хуснуллин.

Станция «Стромынка» расположится у главного входа в парк «Сокольники» – на Сокольнической площади, между улицами Русаковская и Сокольнический Вал. Это колонная станция неглубокого заложения, строится на глубине около 30 метров.

Дизайн «Стромынки» выбран в ходе открытого международного конкурса. В финале лучшую работу определили сами москвичи, проголосовав на портале «Активный гражданин». Больше всего голосов набрал проект московского архбюро Map Architects.

В оформлении станции используют красный, белый и серый цвета.

Центральную часть платформы выполнят из разноцветного натурального камня. Благодаря этому она будет выглядеть узнаваемо и оригинально, сохраняя при этом традиционный образ станций столичной подземки. Светодиодные лампочки на потолке создадут иллюзию мерцающего звездного неба.

Напомним, Большая кольцевая линия метро станет самым длинным кольцевым радиусом подземки в мире длиной 70 км с 31 станцией.

ИСТОЧНИК KP.RU

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