Дети в безопасности: родительские страхи и способы борьбы с ними

Дети по природе своей легкомысленны и доверчивы. Именно поэтому периодически взрослые должны объяснять им элементарные правила безопасности: как вести себя, если к тебе подошел незнакомый человек, что делать, если начался пожар, как быть, если потерялся в толпе. И так далее.

Научите ребенка кричать, если он окажется в опасности.

Малышам в карман кладите записку с телефоном и именами родителей.

Объясните, что никогда ни один нормальный взрослый не обратится за помощью к маленькому ребенку («помоги найти собачку», «не пахнет ли у меня в машине дымом» и т.д.)

Перед походом на массовые мероприятия (концерты, ярмарки и т.д.) сфотографируйте ребенка (тогда вы наверняка сможете описать, во что он был одет, если вдруг потеряете другу друга).

У операторов связи в России есть функция мобильного мониторинга. Обязательно установите ее на детский телефон.

Отдельная история – безопасность в сети. Чтобы уберечь ребенка от проблем в Интернете, важно поддерживать атмосферу доверия. А для этого эксперты рекомендуют общаться не только лично, но и в привычном для подростков формате – собственно, в тех же мессенджерах и соцсетях.

Ну и немного теории:

Абсолютно вся информация в детском аккаунте в соцсетях должна быть закрыта для посторонних. Друзья – welcome. Все остальные – нет!

С теми, кто поменьше, заведите совместный аккаунт. Смотрите вместе видео, слушайте музыку, читайте книги онлайн.

Расскажите ребенку о кибербуллинге и дайте четкие рекомендации, например: не отвечать на травлю (игнор — самый верный способ свести травлю на нет), добавить обидчиков в «черный список», пожаловаться на обидчиков администраторам соцсети, рассказать о случившемся родителям.

Как вы видите, детская безопасность – тема огромная и важная. Затронули мы всего несколько вопросов. Поэтому не пропустите спецпроект «Дети в безопасности» в «Комсомолке» 2 сентября – ведь предупрежден значит вооружен. Спрашивайте во всех киосках города.