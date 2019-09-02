Кандидат в депутаты Мосгордумы Роман Ильин: «Я за отмену подписей, но пока закон действует, его надо исполнять»
По одному из избирательных округов партия «Коммунисты России» выдвинула своим кандидатом Романа Ильина. Его трудно назвать новичком, поскольку он уже ранее участвовал в выборах. Но до сих пор депутатом ему стать не удавалось. Посмотрим, что будет в этот раз.
- Роман Анатольевич, Вы не первый раз пытаетесь стать депутатом, правда, предыдущие попытки были предприняты на другом уровне депутатских структур. Прошлый раз Вы выдвигались от КПРФ. А почему сейчас пошли не от КПРФ, а от «Коммунистов России»? Разочаровались в КПРФ, стали более радикальным во взглядах?
- В 2017 году я действительно участвовал в муниципальных выборах от партии КПРФ. В то время мне казалось, что это единственная оппозиционная левая партия в нашей стране. Я был активистом партии, прошёл путь от простого агитатора до кандидата в депутаты. Со временем у меня стали появляться вопросы к лидерам КПРФ. Общаясь с простыми людьми и руководством московского горкома, я видел огромную пропасть между чаяниями народа и политикой партии. КПРФ сегодня - это небольшая секта людей, решающая только свои «шкурные» вопросы. У них уже давно нет ничего от коммунистов, это паразиты, приклеившиеся к нашим идеалам. Последней каплей для меня стала их политика франшизы, когда под брендом КПРФ в депутаты могут идти и олигархи, и либералы, ненавидящие Россию. Всё это можно видеть сегодня на выборах в МГД. В списке КПРФ люди, для которых символ Победы георгиевская ленточка - символ ватников и колорадов. Кандидаты от этой партии бегают на протестные акции вместе с явными врагами России. Мне этой партией не по пути. Я лучше буду работать пусть и в маленькой, живущей не на деньги олигархов, но настоящей партии коммунистов.
- Но ведь при выдвижении от КПРФ Вам не нужно было собирать подписи жителей округа, а от «КР» потребовалось. Сильно ли это усложнило жизнь?
- Действительно собрать необходимое количество подписей было очень и очень непросто. И я поддерживаю идею отмены необходимости сбора подписей для желающих участвовать в выборах. Считаю, что чем больше кандидатов будет представлено в бюллетене, тем больше возможностей для волеизъявления жителей. Но закон есть закон, и я не испугался, а просто начал честно работать. Из КПРФ со мной ушли ребята, поверившие мне и имеющие большой опыт полевой работы.
- Сколько подписей Вы собрали и сколько сдали? Откуда брали этих загадочных людей - сборщиков. Помогла ли партия и чем?
- Мы стояли в пикетах, ходили в поквартирные обходы, собирали подписи во дворах и скверах. Наняли на свои деньги юристов для проверки подлинности подписей. В итоге нам удалось собрать необходимое количество, и мы сдали в ОИК 4745 подписей.
- Вы выступаете за опережающую индексацию зарплат всех госслужащих, распространяется ли это на зарплату и доплаты чиновникам?
- Я выступаю за опережающую индексацию бюджетников, а не госслужащих, не нужно путать понятия. Если внимательно посмотрите на мою программную листовку там чёрным по белому написано, что я выступаю за ограничение зарплат для чиновников.
- В Вашей программе устанавливается цель - установление подлинного народовластия через наделения инициативных групп граждан реальными рычагами влияния. Откуда должны взяться эти группы и что это за рычаги?
- Подлинное народовластие — это то, за что всегда выступала и выступает партия «Коммунисты России». Мы никогда не отрывались от народа, а всегда опирались на него и ставили во главу угла интересы простого рабочего человека.
ИСТОЧНИК KP.RU