ВКонтакте запускает гранты для авторов и расширяет программу поддержки VK Talents

VK Talents запускает грантовую программу для создателей контента. Интересные авторы, которые делятся творчеством в VK, получат финансовую поддержку, помощь в продвижении и другие бонусы.

Команда ВКонтакте будет выбирать самое интересное сообщество раз в месяц.

Жюри оценит оригинальность идеи, активность аудитории и качество наполнения группы.

Победитель конкурса получит:

- 50 тысяч рублей на счёт в приложении для краудфандинга «Цели»;

- сертификат на 100 тысяч рублей для рекламного продвижения в VK;

- интеграции в фестивали, концерты, выставки, спортивные и культурные мероприятия в течение года;

- индивидуальные консультации таргетолога и команды VK Talents;

- ранний доступ к новым инструментам ВКонтакте.

Подать заявку на участие в конкурсе можно c помощью нового портала VK Talents.

ВКонтакте регулярно проводит конкурсы для начинающих создателей контента и приглашает победителей участвовать в крупных проектах. В этом году писатели публиковали работы в Esquire, музыканты выступали на европейских фестивалях Sziget и Exit, фотографы готовили репортажи с Mercedes-Benz Fashion Week Russia, а художники создавали афиши для фильма «Шазам!» и фестивалей Comic Con, Старкон, VK Fest.