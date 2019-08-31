Кандидат в депутаты Мосгордумы Надежда Перфилова: «Улучшая в крупном, нельзя ухудшать ситуацию в мелочах»

«Поймать» кандидата в депутаты Мосгордумы Надежду Перфилову удалось только с третьей попытки, и то тогда, когда обычные люди пьют вечерний чай после ужина и перед сном. Начали разговор мы около 22 часов вечера, а закончили, когда «Краснодар» уже окончательно вылетел из Лиги чемпионов. У Надежды Рафаиловны горячая пора – помимо выборной кампании она, как директор школы, вернее, целого учебного комплекса, готовит свои школы к началу учебного года. Поэтому весь день поделен между встречами и совещаниями.

- Надежда Рафаиловна, Вы к «Единой России» как относитесь?

- Я к ней не отношусь. 12 лет назад я подала заявление в партию «Единой России» о выходе из партии. К сожалению, или к счастью, я не умею молчать и подчиняться тем решениям, которые принимают, если я с ними не согласна… Поэтому сказала – ребята, я не могу больше.

- 12 лет назад. То есть Вы и на прошлые выборы, а не только на эти пошли самовыдвиженцем?

- Да, и на эти, и в прошлые выборы я пошла самовыдвиженцем. Но в Фейсбуке гуляет одиозная картинка. 12 декабря, в единый день приема граждан, меня действительно пригласила партия «Единая Россия» с просьбой провести прием на своей территории. Я без всякой задней мысли – какая разница, куда приходят граждане с вопросами – провела там прием. И эта картинка сейчас гуляет по Фейсбуку.

- Если припомнить пятилетней давности кампанию, когда было труднее собрать вам подписи? Сейчас или тогда?

- Для меня это было несложно. У меня было 107 волонтеров, и я посчитала, что, если каждый будет приносить в день по две подписи, я совершенно спокойно выхожу.

- Расчет оправдался? Сколько собрали?

- Более восьми тысяч человек подписались.

- А сколько было надо?

- Порядка шести тысяч с небольшим. Но так как я и члены штаба вместе со мной, мы постоянно мониторили процесс, и там, где находили исправления, неточности, ошибки, мы их сразу вычеркивали, поэтому был у нас, что называется, зазор. Тем не менее, около 300 подписей все-таки у меня забраковали в избирательной комиссии. Но так как я прошла, я не стала тратить время на эти выяснения.

- Вот эти 107 волонтеров откуда появились?

- Это, прежде всего, жители, с которыми я общалась в течение всех этих лет, потому что приемная у меня никогда не закрывалась, независимо от того, что я директор школы и там хватало своих проблем, прием жителей был всегда.

- Родители учащихся?

- Конечно, были, но я даже не могу сказать, какова их доля. Понимаете, я 44 года отработала в этих районах - Бескудниковский и Западное Дегунино – и все время в этих районах трудилась. И в каждом доме практически есть либо родители моих учеников, либо сами мои ученики прошлых лет. Моим самым первым ребятам, которых я выпустила из школы, сейчас 50-51. У них уже и дети свои, и внуки даже. И даже, когда они их приводят, я говорю – господи, я ж тебя гоняла… На что они отвечают – мало гоняли, теперь-то мы осознаем и понимаем, поэтому и уверены, что наше чадо должно учиться у вас. Нам за них тогда будет достаточно спокойно, потому что мы знаем, как вы жестко можете спросить… И таких достаточно много. Некоторые, когда узнали о моем выдвижении – а мы сняли актовый зал для собрания в Институте микрохирургии глаза – подходили и спрашивали, чем могут помочь. Предлагали пройти по своему дому… Вот одна мама прошлась по своему дому – знаете сколько подписей было собрано?!

- Сколько у Вас сейчас детей в школах Ваших?

- Более шести тысяч детей. У нас на сегодняшний день 15 зданий. 5 школ и в них 4000 детей школьного возраста, чуть больше и, соответственно, 2000 детей в бывших детских садах. 15 зданий школ. Чтобы просто понимать, одних первоклассников у меня более 500 детей в этом году – 16 классов. А всего у меня классов во всех зданиях – 137.

- Слушайте, я вот сейчас только понял, что для Вас события двух разных процессов наложились одно на другое. Когда шло выдвижение, вы, как директор были заняты ЕГЭ и выпускными. А вот сейчас, когда самая жарка пора перед выборами – агитация – Вы занимаетесь подготовкой школ к началу нового учебного года. Лихо.

- Да, у меня вот так – конец и начало учебного года. А вот все, что между – это агитация. Но, знаете, я не могу сказать, что слово «агитация» как-то со мной связано. Потому что я прихожу и говорю – рассказывайте, что у нас хорошо, что у нас не очень хорошо, а что надо сделать…

- И что надо сделать? Вроде все улучшают и улучшают, метро вот открыли, станцию «Селигерскую».

- Да, вроде бы хорошее дело. А вы знаете, что после открытия метро «Селигерская» намного ухудшилось движение наземного транспорта, и люди об этом говорят. Маленькие автобусы стали ходить вместо больших, изменились маршруты… Например, у нас около бывшего кинотеатра «Еревана» есть поликлиника, травматологическая. Раньше туда 36-й троллейбус заходил, а теперь нет. Я сейчас Ликсутову написала огромное письмо, надеюсь, услышит. И много таких вещей, которые сейчас происходят, требуют исправлений, уточнений, чтобы людям не создавать неудобства.

- А главное для москвичей сейчас что, как Вам кажется?

- Первое зло, с которым я столкнулась, которое должно было стать благом – это фонд капитального ремонта. Поэтому сегодня у меня было 12 различных встреч в различных дворах, куда я приехала уже с инспекцией фонда капитального ремонта. Слава богу, удалось добиться, чтобы они признали некачественным ремонт во многих домах. Или затяжным, который длится 2-3 года. Поэтому на всех этих объектах мы были сегодня, будем и завтра, и послезавтра.

- 12 встреч только за сегодня?

- Да, только за сегодняшний. Но это не предел. Это в различных дворах, организациях, связанных с проблемами жителей. Я по этим адресам уже второй или третий раз провожу такие встречи. Приходится возвращаться к ним, для того, чтобы отчитаться, что я успела сделать, и наметить вместе с ними и с инспекцией дальнейшие наши шаги по решению всех этих проблем.

- Не выполняют решения?

- Знаете, когда мне начинают говорить, что до 8 сентября они это не успеют, я смотрю на этих людей и говорю – а что, жизнь прекращается? Мы им обещали! Не успеваете к восьмому, делайте к 15-му, к 20-му. В любом случае, необходимо закончить до наступления холодов и начала отопительного сезона.

- Надежда Рафаиловна, на ваш взгляд, почему, когда я смотрю перечень кандидатов в депутаты Мосгордумы, там, как правило, вижу либо врачей, либо педагогов? Это какая-то характерная особенность Москвы, или у любого города есть потребность такая, чтобы интересы жителей представляли люди именно этих профессий?

- Мне кажется, тут нет одного ответа. Во-первых, с лицами именно этих профессий люди сталкиваются больше всего. Особенно в начале своей жизни. Человек родился – это здравоохранение. Дальше – передача воспитательным и образовательным структурам – это дошкольные учреждения, школа. В них человек приходит маленьким, а уходит практически взрослым. Ни на одном больше этапе жизни нет такого развития, такого движения. Потому что его привели мама с папой за ручку, а когда он заканчивает, он уже осознанно выбирает предпрофессиональное или профессиональное образование. С другой стороны, мы все же люди государственной системы, мы понимаем, как развивается город, мы берем на себя ответственность. У меня, например, ответственность за 6000 детей! У врача- за жизнь больного. Поэтому, когда я встречаюсь с избирателями, и что-то они мне говорят, я, соответственно, через себя это пропускаю и понимаю, как решать проблему и куда обращаться для этого.