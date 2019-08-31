Мальчишу-Кибальчишу отремонтируют дворец

Дворец пионеров на Воробьевых горах (улица Косыгина, 17) - место легендарное. Здесь учились рисовать, вышивать крестиком и запускать в небо самолетики с моторчиками несколько поколений москвичей. Да и сейчас, по официальным данным, здешние кружки посещают 40 тысяч детей!

Образец советского модернизма (со статусом объекта культурного наследия) был построен в 1962 году. И с тех пор ни разу не реконструировался.

- В сентябре начнем обследование здания, тестирование конструкций и инженерных сетей, - говорит директор Дворца детского творчества (так теперь называется Дворец пионеров) Елена Мельвиль.

При этом на работу кружков, студий и спортивных секций, уверяют в администрации дворца, разведка перед грядущей реконструкцией не повлияет.

В своем прежнем корпусе по адресу Косыгина, 17, начнут новый учебный год и школьники Дворца пионеров. Об этом вчера сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента образования и науки города Москвы Исаак Калина на встрече с родителями учащихся.

В 1972 году у входа установили 5-метровую скульптуру Мальчиша-Кибальчиша, героя революционной сказки Аркадия Гайдара. Спустя два года у ее подножия закопали капсулу с землей с места, где в 1941 году погиб писатель и корреспондент «Комсомольской правды».Фото: Михаил ФРОЛОВ

Речь идет о так называемых юннатских классах. Есть такая организация - ГБПОУ «Воробьевы горы». У нее собственный лицей. Его классы уже много лет базируются в стенах того самого Дворца пионеров, который, в свою очередь, является дочерней организацией ГБПОУ.

Ранее сообщалось, что эти классы будут переведены в другие корпуса в связи с реставрацией помещения.

Самое интересное, как будет выглядеть здание после реконструкции. Но к эскизам будущего проекта планируют приступить только после исследования конструкций.

«Мы выросли в этом дворце», - говорят многие москвичи. Сотни кружков и секций - каждому занятие по вкусу. На фото: пионеры из кружка технического моделирования. Фото: Василий МАЛЫШЕВ/РИА Новости

СПРАВКА «КП»

Первый Московский Дворец пионеров открылся в 1936 году в переулке Стопани в центре города (сейчас это переулок Огородная Слобода) - он занял бывший особняк купцов Высоцких. Уже в 50-х стало ясно, что эти помещения и прилегающая территория не могут вместить всех желающих. Поэтому в 1958-м было заложено строительство нового Дворца пионеров на Воробьевых горах. Строили его на деньги, которые остались после Всемирного фестиваля молодежи и студентов 1957 года. Открытие новых корпусов состоялось в День защиты детей - 1 июня 1962 года. В церемонии принял участие первый секретарь ЦК КПСС Никита Хрущев - он выступил перед пионерским парадом.

Над проектировкой здания из семи павильонов работала целая группа архитекторов - Виктор Егерев, Владимир Кубасов, Феликс Новиков, Игорь Покровский, Борис Палуй, Михаил Хажакян.

1971-й - Дворец пионеров получает орден Трудового Красного Знамени.

2002-й - получает статус объекта культурного наследия.

В списке самых известных выпускников дворца актеры Ролан Быков, Наталья Гундарева, Игорь Кваша, Людмила Касаткина, Сергей Никоненко, кинорежиссеры Александр Митта и Станислав Ростоцкий, оперная певица Тамара Синявская, писатель Юрий Трифонов, олимпийская чемпионка по плаванию Марина Кошевая и многие другие.