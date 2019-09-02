Осень в парках Москвы: Уроки английского, лекции о самолетах и мастер-класс по рисованию

С сентября все идут в школу, а самые активные - еще и в парки! Для взрослых и детей осенью свои образовательные и творческие программы запустили десять городских парков. Расписание всех занятий - на сайте каждой зоны отдыха. А мы расскажем о самых интересных событиях.

ПАРК «ЗАРЯДЬЕ»: ИДЕМ В ШКОЛУ КАРЬЕРЫ

Ст. м. «Китай-город», ул. Варварка, вл. 6.

С 6 сентября, с 19.00 по расписанию лектория.

В павильоне «Заповедное посольство» школьники старших классов, студенты и взрослые смогут побывать на бесплатных лекциях об атомной энергетике в кино, перспективных технологиях добычи нефти и разведке нефтяных месторождений, здоровом образе жизни, биотехнологиях и генетике. Некоторые встречи со слушателями пройдут по расписанию проектов «Курилка Гуттенберга», «Мослекторий», «Сколтех в Зарядье», «Высшая школа карьеры» и «ЗОЖ через молодежь». Анонсы занятий скоро появятся на страницах парка в соцсетях.

Предварительная регистрация - на сайте парка «Зарядье» в разделе «Афиша и билеты».

В павильоне «Заповедное посольство» школьники старших классов, студенты и взрослые смогут побывать на бесплатных лекцияхФото: Евгения ГУСЕВА

САД ИМЕНИ БАУМАНА: ТАЙНЫ АЙСЕДОРЫ ДУНКАН

Ст. м. «Красные ворота», ул. Старая Басманная, д. 15А, стр. 4.

С 17 сентября по 8 октября.

Все лето парк проводит лекции в образовательном проекте «Умные вторники» вместе с библиотекой имени Некрасова. А теперь запускает осенние бесплатные лекции «В ритме Айседоры». Их посвятят искусству танца и биографии Айседоры Дункан. Встречи будут проходить на сцене «Ракушка». Первая лекция - 17 сентября в 19.00. Расписание и предварительная регистрация - на сайте библиотеки имени Некрасова.

ПАРК «ХОДЫНСКОЕ ПОЛЕ»: ПЕРВЫМ ДЕЛОМ - САМОЛЕТЫ

Ст. м. «ЦСКА», Ходынский б-р, д. 1.

С 22 сентября, один раз в месяц.

В детском досуговом центре на центральной аллее парка будут проходить бесплатные лекции «Авиасториз» по истории авиации. Взрослые и дети от 12 лет узнают об отечественном воздухоплавании. Первая лекция - 22 сентября в 15.00. Запись по телефону - 8 (926) 781-70-86 с 10.00 до 18.00. Расписание занятий можно также посмотреть на страницах парка «Ходынское поле» в соцсетях.

ПАРК ГОРЬКОГО: ШПРЕХЕН ЗИ ДОЙЧ?*

Ст. м. «Парк культуры», ул. Крымский Вал, вл. 9.

С 10 сентября, по вторникам и четвергам с 19.00 до 21.00.

В бесплатную школу немецкого языка в лектории в арке главного входа приглашают студентов и всех взрослых. Ученики будут в игровой форме учить базовые слова и выражения, общаться между собой. Группа рассчитана на 40 человек. Курс продлится до 30 января 2020 года. В ближайшее время регистрация на занятия откроется на сайте парка Горького.

* Вы говорите по-немецки?

ТАГАНСКИЙ ПАРК: ГОВОРИМ НА ЯЗЫКЕ ШЕКСПИРА

Ст. м. «Таганская», ул. Таганская, д. 40-42.

С начала октября, два раза в неделю.

На уроках в студии раннего развития центра творчества ученики первых и вторых классов повторят правила чтения английского языка, английский алфавит, звуки, буквосочетаниям и транскрипцию. Курс из восьми уроков рассчитан на изучение сначала слогов и простых слов. Затем дети научатся читать и произносить сложные предложения и даже небольшие тексты. Группа рассчитана на десять человек. Запись по телефону - (495) 912-38-83. Расписание - на сайте парка.

МУЗЕЙ-ЗАПОВЕДНИК «ЦАРИЦЫНО»: ВСЕЙ СЕМЬЕЙ - НА КВЕСТ

Ст. м. «Царицыно», ул. Дольская, вл. 1, стр. 32.

С 7 сентября, с 12.00.

Взрослые и дети могут пройти бесплатный историко-экологический квест «По следам человека». Старт - от Первого оранжерейного корпуса. Всем выдадут маршрутные листы. В них нужно будет ответить на вопросы об истории музея-заповедника, а также о том, как человек влияет на природу. На финише маршрута можно проверить свои знания. Регистрация - на сайте.

Взрослые и дети могут пройти бесплатный историко-экологический квест «По следам человека»Фото: Андрей КАРА

ВОРОНЦОВСКИЙ ПАРК: БУКЕТЫ ИЗ ОПАВШИХ ЛИСТЬЕВ И ЖЕЛУДЕЙ

Ст. м. «Калужская», ул. Воронцовские пруды, в районе вл. 5.

Весь сентябрь, каждый вторник с 16.00 до 17.00.

В шахматном павильоне на мастер-классах «Умелые ручки» дети от пяти лет и их родители смогут создавать поделки, игрушки, букеты из опавших листьев, желудей, шишек. В дело пойдут все природные материалы, которые дети сами соберут в парке. Ножницы, клей и бумагу выдадут на месте. Первое занятие - 3 сентября. Вход свободный, без предварительной регистрации.