Кандидат в депутаты Мосгордумы Лариса Картавцева: «Если кандидата избиратели не знают, не помогут ни технологии, ни административная поддержка»

Кандидат медицинских наук, врач высшей категории Лариса Картавцева в депутатах с 2008 года, когда вошла в Совет депутатов муниципального округа Бибирево. В СВАО ее знают многие, и неудивительно, что 5 лет назад она уже стала депутатом Мосгордумы, где стала зампредом Комиссии по здравоохранению и охране общественного здоровья. На эти выборы Картавцева вновь пошла по своему округу.

- Лариса Руслановна, буквально на днях по дороге домой, встретил двух девушек с материалами и информационным стендом, «Наш кандидат - Лариса Картавцева». Если учесть, что этап сбора подписей закончился, что они сейчас делают? Это волонтеры Вашей команды?

- Сбор подписей – только один из этапов предвыборной кампании. Согласитесь, было бы странно пройти этот рубеж и остановиться. Да, это мои волонтеры. Они помогают мне работать в округе, знакомят тех, кто еще не знаком с моей деятельностью, собирают от жителей наказы, которые потом мы анализируем, а самые масштабные, значимые из них включаются в мою программу.

- Откуда вообще появилась Ваша команда. Как Вы ее набирали и из кого?

- В советские годы правильно говорили, что «ленинцем не числятся по спискам, ленинцем становятся в борьбе» (смеется). А если серьезно, то команду нельзя собрать, что называется, «по объявлению». Я много лет активно работаю в своем округе. Сначала – как муниципальный депутат, с 2014 года – как депутат Московской городской Думы. Многие из тех, кто видит результаты этой работы, становятся моими соратниками. Меня очень радует, что в моей команде очень много молодежи. Активные, умные, любознательные и искренние ребята, которые хотят сделать свои районы и всю Москву лучше!

- В отличие от многих нынешних депутатов, выдвинувшихся на прошлые выборы в МГД по партийным спискам, Вы и на те выборы тоже шли как кандидат-самовыдвиженец. Почему решили повторить этот опыт? Дал ли он Вам какие-то преимущества в сравнении с соперниками по округу?

- Тут все просто. Главная поддержка и опора депутата - это жители его избирательного округа. Без них я ничего не смогу. И когда наступает время, они поддерживают меня, - в том числе своими подписями. Те, кто опирается на партийные структуры, идут другим путем.

- Как вообще шел сбор подписей для этих выборов: сложнее, чем в прошлый раз или проще? Довелось слышать мнение, что человеку без административной поддержки этот барьер не преодолеть, а на Ваш взгляд, насколько выполнима эта задача? И кем надо быть, чтобы собрать необходимое количество подписей?

- Времена всегда одинаковые. И в прошлый раз и сегодня действует одно простое правило. Если кандидат избирателям не знаком, то никакие технологии или административная поддержка не помогут. А если люди своего кандидата знают и его поддерживают, то ему нужно просто правильно организовать этот процесс.

- Стояла ли перед Вами и Вашим штабом проблема недостоверных подписей? Сколько подписей Вы забраковали из собранных, и сколько потом еще не прошли сквозь сито избирательной комиссии?

- Перед нами стояла не проблема, а задача. Нужно было организовать сбор подписей, включая жесточайший последующий внутренний контроль. Мы ее успешно решили, и могу сказать, что это хорошее испытание любого кандидата на дееспособность. Если говорить о цифрах, то сдали мы в избирком после тщательной, детальной проверки почти 6000.

- Понятно, что следующие выборы пройдут не в ближайшие годы, но что бы Вы посоветовали тем, кто захочет ввязаться в борьбу за депутатский мандат?

- В жизни всегда нужно быть самим собой. У того, кто захочет, пройдя этот путь, получить какие-то блага или преимущества, ничего из похода в депутаты не выйдет. Кто готов помогать людям, принимать справедливые законы, решать вопросы москвичей в ежедневном режиме, делать город ещё лучше – пусть идет и делает, не обращая внимания ни на какие советы.