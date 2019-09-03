Среднее. Специальное. Престижное

В Подмосковье среди школьников с каждым годом растет спрос на получение профессионального образования. Почти половина выпускников 9-х классов поступают в колледжи. Рабочие профессии, где можно очень прилично зарабатывать, пользуются большой популярностью. 17-летний Максим - первокурсник «IT-Колледжа», который открылся в Красногорске в нынешнем году. Соглашение о создании этого учебного заведения Московская область и компания «Ростелеком» подписали летом на Петербургском экономическом форуме. «Ростелеком» заинтересован в подготовке кадров, регион - в трудоустройстве молодежи. В рамках федеральных проектов в колледже были оборудованы 5 учебных мастерских. С оборудованием помог и «Ростелеком». Также среди преподавателей нового учебного заведения - 7 специалистов компании. На втором курсе студенты будут проходить практику непосредственно в подразделениях «Ростелекома», а на третьем самых способных (15% от общего числа ребят) устроят на оплачиваемые рабочие места.

- Для нас, студентов, «Ростелеком» - отличное решение, - рассуждает Максим. - Нам гарантируется трудоустройство. Можно продвигаться по карьерной лестнице. Такой шанс нельзя упускать!

В первый день нового учебного года «IT-Колледж» посетили премьер-министр России Дмитрий Медведев и вице-премьер по социальным вопросам Татьяна Голикова. Губернатор Андрей Воробьёв познакомил гостей с учебными лабораториями нового колледжа - где ребята будут постигать азы кибербезопасности и инженерного проектирования. Дмитрий Медведев отметил опыт Московской области по сотрудничеству учебных заведений и крупных компаний (колледжи в разных городах готовят будущих сотрудников для завода «Мерседес-Бенц», аэропортов «Домодедово» и «Шереметьево», ЦППК и многих других крупных работодателей).

- Мы здесь сегодня увидели очень удачный альянс между возможностями федерального центра, региона и работодателя, - сказал премьер-министр. - И, наверное, по этому пути вообще должно развиваться средне-специальное образование в нашей стране.

Андрей Воробьёв рассказал журналистам о большой востребованности подмосковных колледжей. Например, конкурс на поступление в «IT-Колледж» - 6 человек на место!

- Колледж должен соответствовать всем самым современным требованиям - оборудование, на котором ребята учатся, должно быть актуальным, - напомнил губернатор. - Поэтому мы последовательно оснащаем колледжи самым современным оборудованием. Здесь нам очень помогает федеральная программа. Мы на этот колледж получили 30 миллионов рублей плюс еще 30 вложили из регионального бюджета. Для нас очень важно сотрудничество с компаниями, работодателями. В частности, здесь - с «Ростелекомом», в Солнечногорске - с заводом «Мерседес», в Химках - с японским производителем грузовых машин «Хино». Очень важно, чтобы каждый, кто заканчивает колледж, был востребован - сразу и на достойный уровень заработной платы.

Глава МИДа Сергей Лавров побывал в подмосковной гимназии имени Е. Примакова. Фото: Константин СЕМЕНЕЦ

КСТАТИ

Профобразование Московской области в цифрах

49 колледжей действуют в Подмосковье.

58 тыс. человек обучаются в них.

17 тыс. абитуриентов поступают в подмосковные колледжи каждый год.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в День знаний посетил гимназию имени Е. М. Примакова, которая находится в Одинцове. Гимназия, носящая имя легендарного российского премьера, открылась всего два года назад, в сентябре 2017-го. И за это время продемонстрировала высокий уровень подготовки учеников к олимпиадам, ЕГЭ, ОГЭ - 58 учащихся гимназии стали призерами и победителями регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников, 10 выпустились с медалями! Год назад гимназия заняла 9-е место в рейтинге школ Московской области. А по итогам учебного года 2018/2019 - уже второе.

- Евгений Максимович Примаков был выдающимся государственным деятелем, человеком, который всю жизнь добивался решения самых сложных задач, - напомнил Сергей Лавров. - И в этом он является для нас примером. В гимназии создана особая атмосфера. За что отдельная признательность руководству Московской области.

Кстати, обучение здесь ведется сразу на двух языках, русском и английском, а среди партнеров гимназии имени Примакова ведущие вузы страны - МГИМО, МГУ, МФТИ, НИУ ВШЭ, МГОУ.