Ультралегкое решение

«Комсомольская правда» и Департамент предпринимательства и инновационного развития Москвы продолжают совместную еженедельную рубрику «Свое дело». В ней мы рассказываем истории успеха людей, которые нашли себя в малом и среднем бизнесе.

В бизнес Ольга Барабанова пришла из журналистики. Вместе с супругом они запустили в 2016 году компанию «Лисапед» - производство ультралегких велосипедов для детей. А в конце 2017-го задумали еще один проект. По словам москвички, новая концепция возникла исходя из ее волонтерского опыта в детском хосписе.

- Мы поняли, что на рынке реабилитационного оборудования есть практически свободная ниша, - рассказывает Ольга. - Существующие коляски из алюминия и стали довольно тяжелые. Их сложно перевозить, тяжело поднимать самим колясочникам даже в разборном виде, при механических повреждениях металл рам гнется. Мы решили попробовать разработать собственные коляски, ультралегкие - из карбона.

Карбон - полимерный композиционный материал из переплетенных нитей углеродного волокна. Он отличается высокой жесткостью, легкостью и при этом по прочности превосходит даже сталь.

К разработке новая компания Kinesis приступила в конце 2017 года. А уже к осени 2018-го опытные модели успешно прошли испытания.

- Сравните сами, - говорит гендиректор Kinesis Ольга Барабанова. - Средняя коляска из стали весит до 18 килограммов, алюминиевая - 13 - 14 кг. Наша модель К1 - всего 9 килограммов.

Кресло-коляска K1 - премиум-сегмент реабилитационного оборудования. Она стоит 295 тысяч рублей. Для сравнения: аналогичные карбоновые коляски от шведского производителя Panthera (по сути, сейчас это единственный реальный конкурент Kinesis в мире) - в 1,5 раза дороже, 420 - 500 тысяч рублей. А весной 2020 года компания планирует вывести на рынок еще одну модель колясок из карбона, А1, более доступную и массовую. Ее заявленная цена - 99 тысяч рублей.

Кстати, первые коляски Kinesis три россиянина с ограниченными возможностями получили в качестве подарка к Новому году - деньги собрали интернет-пользователи. В числе счастливчиков - паралимпиец Сергей Сокульский; восьмиклассница Маша Выродова, у которой парализованы ноги; родившийся с ДЦП 16-летний Ярослав Некрасов.

Компания Kinesis сейчас плотно работает с Департаментом предпринимательства и инновационного развития Москвы.

- Нас консультируют по субсидиям на участие в профильных выставках, в том числе международных, - говорит Ольга (субсидия предполагает компенсацию 50% затрат компании - до 350 тысяч рублей для выставок на территории РФ и до 700 тыс. - для экспозиций за границей. - Авт.). - Также мы подали заявку, чтобы стать резидентом московского технопарка «Сколково». Рассчитываем, что в ближайшее время нам удастся получить европейский сертификат и мы начнем работать не только на российский рынок, но и на международный.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

15 млн рублей (собственные деньги и инвестиции) - стартовый капитал компании Kinesis.

Около 15 колясок было продано на российском рынке начиная с января 2019 года.

КСТАТИ

Мы попросили Ольгу Барабанову дать совет людям, которые подумывают запустить собственное дело.

«Главное - никогда не бояться искать поддержку, просить о помощи. Причем как у знакомых, так и на стороне. Да, сначала кажется, что это неловко, как-то даже стыдно. Но в нашем случае, когда все понимали перспективность проекта, мы просили о помощи и получили ее».

Если вы являетесь социальным предпринимателем и хотите стать героем рубрики, можете обращаться dpir-press@mos.ru