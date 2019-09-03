Появились подробности трагического ЧП в Красногорске

Выпускник Всероссийского государственного университета юстиции (РПА Минюста России), Тарон работал старшим консультантом в PricewaterhouseCoopers, увлекался спортом. Своё 25-летие он отметил 10 августа - меньше месяца назад.

Трагический инцидент произошёл вечером 1 сентября, сообщает РУСАРМИНФО. Бжоян и его друзья отправились на один из водных причалов в Красногорске. Там компания каталась на вейках - водных досках, прикреплённых к катеру. Уже на обратном пути Тарон Бжоян не справился с управлением доски и упал в воду. Судно, к которому был прикреплён вейк, стало разворачиваться, чтобы подобрать его, однако в этот момент навстречу, со стороны Soho Country Club, на высокой скорости вышел другой катер. Управлявший им не заметил человека за бортом, сбил его и, не остановившись, удалился с места ЧП, а вернув катер на базу, сбежал. Тарона Бжояна подняли из воды, но спасти его не удалось – молодой человек скончался от полученных травм до приезда скорой помощи.

Очевидцы сообщили, что находившийся за рулём сбившего Бжояна судна мужчина был в состоянии сильного алкогольного опьянения. Видеокамеры зафиксировали факт превышения скорости катера, которым он управлял, записи переданы в следственный комитет. Возбуждено уголовное дело, проводятся следственные мероприятия, личность сбежавшего преступника уточняется.