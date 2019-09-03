Карен Шахназаров: Отсеиваю политических карьеристов, предпочитаю практиков

- В день города вы найдете время заглянуть на свой избирательный участок и проголосовать?

- Я на все выборы хожу. Всегда. И на эти тоже собираюсь.

- На один мандат сейчас по пять человек претендуют. Вы кого-то из претендентов знаете?

- Кое-что по ним уже посмотрел, но досконально еще не изучал. Я голосую в Центральном округе, там где я прописан, на Бронной.

- Для вас что важнее - партийная принадлежность, профессиональный опыт, возраст кандидата?

- Я когда выбираю депутата , беру в расчет его практический опыт. Мосгордума — у нее же в большей степени не политические, а прикладные, хозяйственные функции. Для меня имеет значение, что этот человек в жизни сделать успел. Что-то построить — в прямом или переносном смысле. Депутатам Московской думы надо же соображать в практических вещах — в городском хозяйстве, дорогах, снабжении. Они не философами должны быть и не про геополитику рассуждать — они обязаны понимать, что в вот этом месте фонтан логично бы сделать, а вот в этом — нелогично. Что здесь надо что-то построить, а вот тут, наоборот, закрыть...

- То есть партийная принадлежность в данном случае для вас особой роли не играет?

- Жизненный опыт играет. И если программа состоит из каких-то общих слов — для меня тема с этим кандидатом закрыта, поскольку я понимаю, что для него это место нужно для решения неких своих, а не городских задач. Ему карьеру политическую дальше делать. А если программа короткая, но вижу, что конкретная — этот годится. Отсеиваю, в общем, политических карьеристов.

- Год назад вы были доверенным лицом мэра Собянина. - это позволило взглянуть на Москву по иному, не как рядовому московскому обывателю?

- Масштаб столичного хозяйства с масштабом «Мосфильма», (хотя киностудию и называют городом в городе), конечно, не сравним. Но какое то представление о жизни нашего гигантского мегаполиса я, конечно, имею.

- Когда вы слышите, что человек не пойдет на выборы, потому что его голос ничего не решает...

- Это такой самообман. Такое вот отношение «я ничего не решаю» в конце 80-х и в 90-х, можно сказать, чуть не погубило страну. Людям же тогда тоже внушали, что их голос ни на что не влияет. А те, кто так внушал, большей частью самоустранились, а частью - овладели имуществом и властью.

- Неприход на участок — это еще и равнодушие к среде, в которой человек существует, к городу, в котором живет?

- Равнодушие — тоже. Есть люди, которые о судьбе своей страны и города любо не думают вовсе, любо думают мало. Но в больше степени это равнодушие к самому себе. Если ты живешь в этой стране, то от ее благополучие зависит и твое собственное. И зачем потом обижаться, когда изберут «не те и не тех»?

- Протестные акции в столице интерес к выборам в Мосгордуму подогрели?

- Не знаю, насколько они подняли интерес, а вот какую-то нервозную обстановку вокруг точно создали. Что, на мой взгляд, совершенно ни к чему. Тут нервничать не надо. Я не понимаю, кто они такие, эти люди. Какие у них программы, чего они хотят.

- Часть из организаторов акций, из тех, кто не был зарегистрирован кандидатами, были известны и до этой избирательной компании.

- Ну да, известны - в основном тем, что они хотят урвать хоть какой-то кусок власти. Это очень похоже на происходившее на рубеже 80-х и 90-х . Известно, чем это всё кончилось. При том я всегда говорил: люди имеют право высказать свое мнение. Но высказывайтесь в рамках закона, а не устраивайте перекрытие улиц. Россия страдает эпигонством — такие сценарии уже обкатали до нас и не у нас. Увидели акции «желтых жилетов» — повторяют их почти точь-в-точь. У них начиналось с требований отменить конкретное решение правительства, а дальше пошли уже политические лозунги. Но тут всё как всегда: возьмем на Западе и применим у нас — и получается криво.

- На Бронной, где собираетесь голосовать, настроения какие — это же благополучный район с большим количеством обеспеченных людей?

- Я представляю социальный состав тех, кто теперь живет в районе Бронной, кто там за последние годы скупил жилье. Там публика весьма небедная, и среди них оппозиционная тусовка присутствует. Это не те люди, которых беспокоят коммунальные платежи или цены на продукты.