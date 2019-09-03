2019-09-03T13:48:44+03:00
Общество

Кредиты Московского кредитного банка стали доступны еще в 7 городах России

А к концу года их можно будет оформить во всей розничной сети МКБ
Ксения БОГДАНОВА
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Московский кредитный банк расширил свою географию: теперь кредиты МКБ для физических лиц стали доступны еще в 7 городах России. Оформить нецелевой кредит могут клиенты банка в Северодвинске, Рыбинске, Курске, Калининграде, Пскове, Вологде и Череповце. Жители этих городов также могут получить кредитные карты и воспользоваться акционными предложениями МКБ.

- В данный момент кредитные продукты от МКБ доступны в 80% городов нашего присутствия, - рассказал директор департамента розничных продуктов МКБ Алексей Охорзин. - Мы продолжим развивать это направление и к концу года планируем запустить кредитование по всей розничной сети.

Клиентам банка доступны нецелевые кредиты наличными на сумму до трех миллионов рублей по ставке от 10,9% годовых. Срок кредита — до 15 лет. При этом погасить кредит заемщик может в может в любой день, полностью или частично.

Как подчеркивают представители банка, процедура оформления кредита занимает минимум времени: в среднем решение о его выдаче принимается в течение часа. При положительном решении клиент может получить наличные в любой момент в течение месяца. Оплачивать ежемесячные платежи удобно как в любом отделении МКБ, так и онлайн: через сервис «МКБ-платежи», в интернет-банке «МКБ Онлайн» либо в мобильном приложении банка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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