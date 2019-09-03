2019-09-03T14:50:26+03:00
Общество

Метро и МЦК будут работать круглосуточно в День города

А некоторые улицы в центре Москвы закроют уже в этот четверг
Светлана ВОЛКОВА
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Свой день рождения столицы отмечает два дня - 7 и 8 сентября. В эти выходныеСвой день рождения столицы отмечает два дня - 7 и 8 сентября. В эти выходныеФото: Тимур ХАНОВ
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Сегодня, 3 сентября, на заседании президиума правительства Москвы мэр Сергей Собянин утвердил график работы общественного транспорта в День города. Свой день рождения столицы отмечает два дня - 7 и 8 сентября. В эти выходные:

Метро и МЦК:

Открыты круглосуточно без перерыва с 5.30 утра 7 сентября до 1.00 ночи 9 сентября. В ночь с 7 на 8 сентября поезда будут ходить с интервалами от 3 до 10 минут.

Наземка (автобусы, троллейбусы, трамваи и синие маршрутки):

-7 сентября будут ездить по расписанию выходного дня. Для этого поменяют движение 29 маршрутов;

-8 сентября - по графику будней. Изменения движения коснутся 14 маршрутов. А ночью пассажиры смогут прокатиться на 13 ночных автобусах.

Электрички:

-7 и 8 сентября - по расписанию выходного дня, то есть без дневного перерыва, в тактовом графике с добавлением поездов и остановок.

Внимание! В Москве в праздничные дни 7 и 8 сентября платные парковки будут работать в обычном режиме - платно в субботу и бесплатно в воскресенье.

Перекрытия улиц

С 22.00 5 сентября (четверг) до 8.00 9 сентября (понедельник) будут полностью перекрыты Моховая улица (участок от улицы Воздвиженка до Тверской улицы), улица Охотный ряд, Тверской проезд, Малый Гнездниковский, Леонтьевский, Никитский, Газетный и Глинищевский переулки.

Из-за музыкального фестиваля "Наши в городе" 7 и 8 сентября будет перекрыто движение по проспекту Академика Сахарова.

7 сентября с 15.00 до 16.30 в Зеленограде будет полностью закрыт участок улицы Николая Злобина около Центрального проспекта, а с 16.00 до 17.00 – участок Центрального проспекта от Савёлкинского проезда до улицы Николая Злобина.

8 сентября с 14.30 до 21.30 будет полностью перекрыт участок улицы Скульптора Мухиной от улицы Шолохова до Чоботовской улицы.

Движение по улицам Тверская, Моховая и Охотный ряд будет ограничено с 0.00 до 22.00 5 сентября, а также с 8.00 9 сентября до 6.00 10 сентября.

ИСТОЧНИК KP.RU

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