2019-09-03T16:02:22+03:00
Экономика

В Волгоградской области построен тренировочный комплекс для спасателей

Этот проект «ЕвроХим-ВолгаКалий» реализовал на территории Гремячинского горно-обогатительного комбината
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В многофункциональном комплексе личный состав Военизированной горноспасательной части МЧС будет отрабатывать навыки ликвидации чрезвычайных ситуаций в подземных горных выработках в условиях задымленности и горения.

Об этом сообщает информагентство «Высота 102».

Гремячинское месторождение калийных солей компания «ЕвроХим» осваивает в Котельниковском районе Волгоградской области. Для области это один из самых важных инвестиционных проектов, который придает импульс развитию экономики всего региона. Создание условий для безаварийной работы, сохранение здоровья и жизней работников находится под особым контролем руководителей компании.

Как сообщили в пресс-службе предприятия «ЕвроХим-ВолгаКалий», уровень промышленной безопасности Гремячинского горно-обогатительного комбината высоко оценила депутат Государственной Думы Татьяна Цыбизова, посетившая предприятие во время ознакомления с новым общественным проектом – «Котельниково - Земля Героев», который начал осуществляться в августе. Она отметила, что подобные меры безопасности и готовности к нештатным ситуациям могут служить примером социально ответственного бизнеса.

ИСТОЧНИК KP.RU

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