Фестиваль цирка, велопарад и шествие студентов: куда пойти в сентябре в Москве

Сегодня, 3 сентября, на президиуме правительства Москвы утвердили программу основных развлекательных событий этого месяца. Везде вход бесплатный. О перекрытиях улиц из-за предстоящих праздников городские власти сообщат дополнительно.

Афиша выглядит так:

14 и 15 сентября - Фестиваль циркового искусства.

Праздник приурочен к 100-летнему юбилею отечественного государственного цирка. На 10 площадках на центральных бульварах столицы выступят профессиональные воздушные гимнасты, акробаты, эквилибристы и клоуны. Для детей и взрослых проведут более 50 мастер-классов для желающих освоить искусство магии и основы циркового искусства, а также смастерить арт-конструкцию из воздушных шаров. Зрители смогут примерить клоунские носы и научатся жонглировать, увидят научное шоу "Чокнутый профессор", танцы народов мира, шоу мыльных пузырей и артистов уличного театра, побывают в зеркальном лабиринте, комнате страха и воображариуме, в специальной фото-зоне "Мини-зоопарк".

Два дня на всех площадках - надувные городки и батуты, леденцы и сладкая вата, гонки на самокатах и беговелах, катание на пони. А 16 сентября - гала-шоу в Цирке Никулина на Цветном бульваре. На манеж выйдут легенды советского и российского цирка.

14 сентября - Парад московского студенчества.

В Парке Победы на Поклонной горе вновь соберётся молодёжь из академий, университетов, институтов и колледжей. Этот парад может стать одним из самых массовых за всю историю. В нем участвуют 30 тысяч студентов из 50 вузов.

В 14.30 начнётся шествие колонн первокурсников и посвящение в студенты. Новички произнесут клятву московского студента и получат памятный значок под звуки Гимна московского студенчества. Парад завершится в 17.00 концертом на Поклонной горе с участием популярных молодежных артистов. Сюда могут прийти все желающие независимо от того, учатся ли они сейчас в вузе или уже давно получили диплом.

15 сентября - Московский осенний велофестиваль.

Традиционные покатушки устроят накануне всемирного "Дня без автомобиля" (отмечается 22 сентября. - Прим.). Маршрут в этот раз выбрали горожане во время голосования на официальном сайте велофестиваля www.mosvelofest.ru и в соцсетях.

Длина трассы - 24 километра. Начало - от стартового городка в "Лужниках" по Фрунзенской набережной до Садового кольца, оттуда - по внешней стороне Садового кольца до улицы Красная Пресня и далее по Саввинской набережной снова к Лужникам.

Стать участником велофестиваля могут все желающие - не только взрослые, но и дети от 3 лет в сопровождении родителей. Те, у кого нет собственного велосипеда, но есть желание присоединиться к велопробегу, могут арендовать велик в пунктах городского велопроката.

Сбор участников - с 10.00 утра. Старт велоколонны - в 12.00. Скорость движения - не более 15 километров в час. Время проезда всей колонны составит 2,5 часа. После велопрогулки в "Лужниках" покажут развлекательную программу.

Помимо этого, на фестивале пройдёт групповая кольцевая (несколько кругов по 1,8 км) велогонка по сложному маршруту вокруг стадиона "Лужники". На неё уже записались более 300 спортсменов. В мэрии столицы ожидают, что в Московском осеннем велофестивале смогут поучаствовать порядка 30 тысяч человек.