На работу на вертолете: из Подольска в Москву за 25 минут

Хочу в «Ашан»

В большом городе невозможно избежать пробок. Москвичи научились терпеливо ждать, заполняя часы ожидания книгами, просмотром сериалов.

- Быстрее только на вертолете, - обычно говорит мне знакомый Александр.

И, кажется, скоро это станет реальностью. В Жуковском на авиасалоне МАКС-2019 озвучили проект создания «регулярных вертолетных перелетов» из Москвы в города Подмосковья. Журналисты поспешили говорить, что появится вертолетное такси. Представить такое и, правда, сложно. Сидишь себе дома, чай пьешь, вдруг сильно захотелось шоколадного печенья и думаешь, вызову вертолет - до «Ашана».

- Мы планируем запустить первые в России регулярные вертолетные рейсы, доступные к заказу через приложение на смартфоне, - объясняют в компании «Яндекс.Такси». - Партнерами в создании первых городских воздушных маршрутов в России станут разработчик вертолетной техники «ВР-Технологии» (входит в холдинг «Вертолеты России») и фирма «НИТА» - поставщик технических решений в области организации воздушного движения.

Если небо откроют

Разобрались, это будет не такси, которое можно вызвать хоть среди ночи. Рейсы будут регулярные – подобные автобусным (по часам). Прежде, чем говорить о маршрутах и стоимости перелетов, хотелось бы отметить то, что полеты над Москвой вообще-то запрещены. Это приказ Минтранса России от 9 марта 2016 года.

- Над городом Москва установлена запретная зона, в пределах которой полеты воздушных судов, в том числе беспилотных воздушных судов, запрещены. Выполняются полеты по исключительным случаям и по согласованию с Минобороны России, ФСО России, Управлением ФСБ России по Москве и Московской области, ГУ МВД России по Москве и других ведомств, - поясняется в документе.

В прошлом году было разрешено всего 22 вылета. А как же тогда будут осуществлять регулярные вертолетные рейсы?

- Для запуска полетов над городом, а именно над руслами рек и железнодорожными путями, нужно будет еще подписать соглашение с правительством Москвы, - объясняют в «Яндекс.Такси».

Предположительно, вертолетных площадок в столице может стать больше, а также можно будет использовать существующие. Маршрут Рублевка-Москва Сити может стать реальным — приземляться можно на крыши небоскребов. Чиновники, которые планируют переехать работать в башни, тоже смогут экономить время в пути. Но даже, если полеты над самой столицей не разрешат, то взлетать и приземляться можно будет за МКАДом.

По цене такси класса «бизнес»

В приложении «Яндекс.Такси» при составлении маршрута появится функция «вертолет». Система покажет на каких отрезках пути можно будет вместо автомобиля воспользоваться вертолетом. Стоит понимать, что до самой вертолетной площадки тоже надо еще доехать (а это и время, и деньги). Возможно, к тому моменту таксисты придумают удобный тариф «к вертолету».

- Городской вертолетный транспорт сегодня не экзотика, он развит во многих мегаполисах - например, в Нью-Йорке, Торонто, Сиднее, Рио-де-Жанейро, - говорит Алексей Федотов, директор по стратегическим партнерствам «Яндекс.Такси». - Для нас этот проект - способ показать возможности «умных» алгоритмов, которые помогают человеку эффективно распоряжаться своим временем, а запуск регулярных вертолетных рейсов позволит значимо снизить стоимость полета для каждого пользователя.

И почем билеты на вертолет? Суммы в интернете звучат разные - около 2700-5000 рублей. В мировой практике 15-минутный полет обходится 50 долларов (около 3300 рублей за место в вертолете). У нас же получится ориентировочно, как заказ такси бизнес-класса. Считаю: от редакции «Комсомольской правды» (Старый Петровско-Разумовской проезд) до Подольска машина бизнес-класса обойдется 3053 рубля, и это 1 час 40 минут в пути. Для сравнения, эконом-такси обойдется 1427 рублей. На вертолете преимущество другое – дороже, но в разы быстрее (доставят минут за 25).

Специальные вертолеты начнут выпускать в 2022 году

Тестирования вертолетных полетов будут проходить c 2020 года на границах МКАД. Если финансово это будет рентабельно, а главное — безопасно, то будет планироваться первый полет из городской черты в аэропорты. Использовать для перелетов планируют новые легкие вертолеты VRT-500 (презентация состоялась в 2019 году, начнут выпускать в 2022 году). На борт смогут взять 6 пассажиров.

- Мы создадим летный образец вертолета VRT-500. Потенциально, такая модель может применяться для регулярных вертолетных перелетов, - говорят в компании «ВР-Технологии» (входит в холдинг «Вертолеты России»).

Но перед тем, как заказывать партию вертолетов, будет разработана бизнес-модель регулярных полетов. Для отработки системы будут применять вертолеты другой модели, например, «Ансат», на борт которых может подняться около 7-9 человек.

Это вообще реально?

Александр Романов, эксперт по авиабезопасности, экс-пилот «Боинга»:

- В пределах МКАДа полеты над Москвой запрещены, есть некоторые схемы для самолетов – они заходят на территорию ЦКАД. В первую очередь это сделано для безопасности Кремля, тем более после 11 сентября в Нью-Йорке, когда самолеты врезались в небоскребы, вообще относятся очень серьезно. Не думаю, что над самой Москвой разрешат пассажирские перевозки. Летают только санитарные вертолеты. И то - при каких-то экстренных случаях. Но, чтобы разрешили аэротакси, пока это из области не то, чтобы фантастики, но перспектив. В Московской области тоже много запретных зон, в том числе военных баз. Нужно все изучать, строить маршруты, исходя из того, что еще заходят в аэропорты большие самолеты. Плюс, нужно помнить о безопасности полетов – все же взлететь получится не при любых метеоусловиях, погода должна быть ясной.

Частично разгрузить город от пробок?

Петр Шкуматов, лидер движения «Синие ведерки»:

- Ежедневно в Москве передвигается около 10 млн человек. Избыточный трафик – 30%, то есть 3 млн человек. А в вертолете смогут перевозить 6 человек. То есть в день должно быть 500 тысяч (!) вертолетных перевозок. Для этого нужно будет около 10 тысяч вертолетов, чтобы эта затея хоть как-то стала разгружать город. Но мы понимаем, что 10 тысяч вертолетов в небе – это «кошмар диспетчера», и соответствующего количества пилотов не будет. В результате, это будут вертолетные перевозки для избранных – не столько для элиты (кто может финансово позволить), но больше для тех, кому реально по пути (совпадает локация). Поэтому могу с уверенностью сказать, что вертолетные перевозки точно не избавят Москву от пробок. Это будет больше открыточный проект. Из разряда, в Москве есть не только канатная дорога, речные трамвайчики, но и вертолетное такси.