2019-09-04T00:35:20+03:00
Общество

Комсомолка, красавица, полиграфист

Сегодня празднует юбилей генеральный директор АО «Прайм Принт Москва» Людмила Пименова
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Людмила Пименова. Фото: facebook.comЛюдмила Пименова. Фото: facebook.com
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Этот год богат на юбилеи друзей «Комсомолки». Не успели умолкнуть фанфары по поводу одного праздника - 20-летия группы «Прайм Принт», как подоспел еще один шикарный повод. Сегодня отмечает юбилей руководитель флагмана группы, одного из крупнейших полиграфических предприятий страны - бизнес-леди и очаровательная женщина Людмила Пименова.

«Прайм» означает «первый, лучший». А какая же еще печать, кроме идеальной, может быть при идеальном - во всех смыслах - руководителе? Который может собой украсить обложку любого издания - как делового, так и модного.

«КП» поздравляет комсомолку, спортсменку и просто красавицу Людмилу Пименову с днем рождения, желает крепкого здоровья и творческих успехов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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