Вопрос дня: А вы что сейчас читаете?

Захар ПРИЛЕПИН, писатель:

- Павел Крусанов - роман «Яснослышащий», отличный. Новый сборник стихов Юрия Кублановского. Литературу по расколу. Переписку XVII века запорожцев с московским царем. Запорожцы писали по-русски!

Михаил ЛЕРМОНТОВ, потомок Михаила Лермонтова, член Общественной палаты Москвы:

- Книгу Святослава Рыбаса «Си Цзиньпин». Там есть упоминание, как год назад китайский руководитель прочел стихотворение «Парус» Лермонтова, по его мнению, символизирующее наше с Китаем общее движение в будущее. Даже Путин как-то раз признался, что у него всегда лежит на столе томик Лермонтова, и в час минуты трудной он обращается к нему.

Егор ХОЛМОГОРОВ, публицист:

- Книгу Андрея Савельева «Война в 16. Из кадетов в диверсанты». Автор юношей боролся за Русский мир в Киеве, а затем стал самым юным участником обороны Славянска в 2014 году.

Алексей ЧАДАЕВ, директор Института развития парламентаризма:

- Месяц назад прочел «Феномен полиглотов» - Майкла Эрарда - человек исследовал возможность быстрого освоения языков - не как редкий талант, а как рутину. По его совету сейчас читаю Гарри Поттера на испанском, поскольку до этого уже читал по-русски и по-английски.

Андрей РУБАНОВ, писатель:

- Я читаю роман Ольги Погодиной-Кузминой «Уран». Это история из 1953 года, хорошо написанная, с большим количеством исторической фактуры.

Сергей ЛУКЬЯНЕНКО, писатель-фантаст:

- Сейчас времени читать очень мало, потому что идет текст, пишу свой роман. Но ждет своего часа новая книга Роберта Беннета «Город чудес» - очень интересное и необычное фэнтези.

Юрий ЛОЗА, артист:

- Иштван Рат Вег - «История человеческой глупости». Эту книгу надо читать с ручкой и тетрадкой - многое захочется выписать и взять на заметку.

Марина, читательница сайта KP.RU:

- Дочь пошла в 7-й класс. Учительница дала почитать ее сочинение «Как я провела это лето». Узнала много нового.