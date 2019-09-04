В Москве есть реки и пруды - в них рыба водится мечты

Столько рыбы в одном месте я не видел даже на рынке. 800 кг карпов! И не каких-нибудь там безусых мальков, а вполне уже сложившихся подростков, которых и поймать не стыдно, и на сковородке пожарить. Некоторые уже с ладошку (от 300 до 400 граммов).

Их привезли из Дмитровского района, из поселка с неожиданным названием Рыбное. Там в селеционно-племенном хозяйстве разводят карпа, щуку, сазана, белого амура, африканского сома, карася, толстолобика, форель, стерлядь. Ими зарыбляют водоемы четырнадцати областей - Московской и тех, что расположены рядом, включая Брянскую, Курскую, Белгородскую и Тамбовскую.

Чтобы определить, какую рыбу запускать в тот или иной пруд, ученые проводят исследования, изучают популяции и кормовую базу, состояние воды и дна.

- Те же карпы, например, активно поедают донные отложения, - сообщил «КП» Федор Васкевич, начальник отдела обеспечения в сфере рыбохозяйственной деятельности ВНИИ рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО). - Да и сам пруд с их появлением станет живым. Сюда потянутся рыбаки.

Речь идет о Калитниковском пруде (см. карту). Два года назад его благоустроили, открыв на берегу новый сквер.

Как рассказали «КП» в префектуре ЦАО, сам пруд тоже почистили, а рядом с водой установили сидения, образующие амфитеатр.

- Выходи скорей, Золотая Рыбка!Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

НА БЕЗРЫБЬЕ И КАРП ЩУКА

Пока специальную живорыбную машину готовили к запуску, я подошел к одному из рыбаков. Местный житель Александр Гладун ловит здесь карасей уже много лет. Но этот год выдался слабоватым.

- Погода, - говорит, - постоянно менялась. То жара несусветная, то холод. То засуха, то дождь. Грибникам хорошо от этого. А вот у нас не клюет.

Но каким бы ни был улов, Александр обязательно приносит его домой. И не коту, а семье.

- Вода чистая, так что едим смело, - улыбается рыбак.

Увидев машину с надписью «Живая рыба», Гладун не начал скакать от радости. Потому что знает - карпу нужно освоиться в новой среде. И он поначалу клевать не будет.

- Но в целом дело хорошее, - добавил Александр.

Тем временем первый контейнер с живым грузом открыли, и вода хлынула в широкую трубу. На берегу собралась целая толпа зрителей. Почти все снимали происходящее на телефон. Матерчатый водонепроницаемый рукав надулся, и из него наконец посыпалась рыба.

В столичные водоемы запускают карпов и сазановФото: Виктор ГУСЕЙНОВ

ЗАРЫБЛЯТЬ БУДУТ ДО КОНЦА ОКТЯБРЯ

Карпы вели себя не только как дома, но и как артисты. Они выпрыгивали из воды, делали на радость зрителям сальто и ныряли обратно.

- Это означает, что им все нравится, - пояснил мне Федор Васкевич. - Потому и резвятся. Думаю, процесс адаптации будет недолгим. Карп - всеядная рыба. Клюнуть может и на хлеб, и на червя, и на кукурузу.

По словам Васкевича, зарыбление водоемов в Москве только начинается. И продлится до конца октября. Калитниковский пруд в этом году первый принял пополнение.

В среднем за сезон в столице запускают рыбу в десять водоемов (и в 20 по области). В основном это озера и пруды. Реже - Москва-река.

Зарыбление водоемов в Москве только начинается. И продлится до конца октября.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

- Как исследователи скажут, так мы и делаем, - рассказывает Васкевич. - В этом году определили, что зарыблять будем только карпом и сазаном. Причем вот такого крупного размера. Бывает, что запускаем мальков. По полтора грамма каждый. Все зависит от конкретного водоема и его характеристики. Главное, соблюсти природное равновесие. Баланс ихтиофауны. И делать все для того, чтобы аборигены водоема никуда не девались. Сазан, например. Карп, щука, лещ, сом...

Живорыбная машина постепенно опустела. Кстати, рыбка может жить в ней довольно долго (хоть неделю). В технической будке (сразу за кабиной) есть баллоны с кислородом, который поступает к нашим чешуйчатым красавцам. И не дает им умереть.

Объем контейнеров (всего их пять) - 2,4 куба каждый. Обслуживают машину два-три человека. В зависимости от того, как далеко ехать.

Зарыбление водоемов в Москве только начинается. И продлится до конца октября.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

КСТАТИ

Карась серебряный, форель янтарная

В структуре опытного селекционного хозяйства «Якоть» (поселок Рыбное, Дмитровский район) есть рекреационный участок, на котором можно половить рыбку. В любое время года, например, открыт Министерский пруд (1,6 гектара). Зарыблен он теми же мальками, что вывелись на территории хозяйства. Есть осетр, белый и черный амур, вырезуб, щука, серебряный карась, карп, карасекарп, янтарная форель. Много экземпляров, которые весят больше 5 кг. Один час рыбалки стоит 180 рублей. А дальше каждая рыба оплачивается отдельно. Например, один килограмм отловленного карпа обойдется в 220 рублей, сазана - 350, форели - 600 и так далее. Добраться можно на автобусе № 401 от станции метро «Алтуфьево». Или на машине - 70 км по Дмитровскому шоссе.

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