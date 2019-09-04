В Москве открыли дорогу-связку между Калужским и Варшавским шоссе

В столице 4 сентября открыли дорогу от деревни Яковлево до Калужского шоссе. Эта дорога станет частью магистрали Варшавское шоссе — деревня Андреевское — деревня Яковлево. Официальный запуск автомобильному движению дал мэр Москвы Сергей Собянин.

- Новая дорога - это только часть большого проекта соединения "Калужки" и "Варшавки" (Калужского и Варшавского шоссе - прим. Агентства "Москва"), соединения двух важнейших транспортных коммуникаций: нового метро, которое придет в Троицк, - станция метро "Троицк" - и МЦД "Нахабино - Подольск", станция "Остафьево", которая будет уже открыта в этом году. И вот проектную станцию "Троицк" и "Остафьево" на МЦД как раз эта связка будет соединять, - сказал Сергей Собянин.

Трасса протяженностью пять километров имеет по две полосы движения в каждую сторону. Созданы карманы для остановок общественного транспорта и боковые съезды к населенным пунктам Яковлево, Пыхчево, Поливаново и Черепово, СНТ "Лесное-Ватутинки" и "Таксатор", ПКУН "Ватутинки".

Строители возвели шумозащитные экраны высотой 4 и 5 метров, подключили светофоры – один реконструировали и поставили три новых. Установили средства видеонаблюдения. Дорогу в ТиНАО оборудовали современной системой управления дорожным движением, наружного освещения и управляемым высокотехнологичным диспетчерским пунктом.

Пропускная способность магистрали увеличится до 1300 автомобилей в час. Максимальная разрешенная скорость — 60 километров в час.

Позаботились и о комфорте для маломобильных граждан - пешеходные переходы и остановки общественного транспорта оснастили наземными тактильными указателями. А также высадили 910 деревьев и 30 030 кустарников.

Плюсы новой дороги:

- улучшение транспортного обслуживания жителей Яковлево, Черепово, прилегающих СНТ и других населенных пунктов поселения Десеновское, в том числе за счет организации новых маршрутов общественного транспорта;

- обеспечение подъезда к станциям "Ватутинки" и "Троицк" будущей Коммунарской линии метро;

- в перспективе – создание новой поперечной связи между Калужским, Варшавским и Симферопольским шоссе (через Обводную дорогу), в том числе для подвоза пассажиров из Троицка и поселение Десеновское к остановочным пунктам МЦД-2 "Остафьево" и "Щербинка".

В планах:

Новая дорога в будущем станет частью магистрали Варшавское шоссе — деревня Андреевское — деревня Яковлево. Строительство второго этапа уже начато, дорога будет продлена до Варшавского шоссе. Фактически дорога позволит соединить города Троицк и Щербинку, поселение Первомайское и поселок Остафьево. От Калужки до Варшавки будет 17 км. Движение по магистрали откроют в начале 2024 года.

Стоит напомнить, что в ТиНАО уже построено свыше 200 км дорог, а за три года построят еще 130 км новых дорог, а также 38 мостов, тоннелей и эстакад, 27 пешеходных переходов.