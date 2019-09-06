2019-09-04T15:42:58+03:00
Москва

Москвичи сыграют свадьбу в День города

Этот День города москвичи Павел Родионов и Анастасия Панчищина точно запомнят на всю жизнь, и будут рассказывать о нем своим детям и внукам. Ведь 7 сентября, в день рождения столицы они сыграют свадьбу
Наталья ВИКТОРОВА
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Этот День города москвичи Павел Родионов и Анастасия Панчищина точно запомнят на всю жизнь.Этот День города москвичи Павел Родионов и Анастасия Панчищина точно запомнят на всю жизнь.
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- А я как раз на примерке свадебного платья! - голос невесты счастливо звенит в телефонной трубке.

До загса остаётся меньше недели, а дел у молодоженов ещё немало. Главное - наряды и кольца готовы. Приятные хлопоты!

- Мы хотели именно эту дату, поскольку и погода обычно хорошая в начале осени, и семерка считается счастливым числом, - улыбается Настя. - А потом ещё вспомнили, что в первые выходные сентября Москва отмечает день рождения.

Будущих мужа и жену познакомили весной прошлого года коллеги по работе. А до этого ребята хотя и сидели в одном офисе, но ни разу не виделись. Их первая встреча состоялась в Александровском саду, где собрались в выходной с сослуживцами.

- Настя мне понравилась тем, что не пыталась понравиться, - признался Павел. - Она честная, открытая и настоящая.

- Я тогда жила с другим молодым человеком, но отношения не складывались, - говорит Настя. - С Пашей сначала просто общались на работе. Оказалось, у нас много общих интересов, свои истории друг другу рассказывали, постоянно переписывались по whatsapp. А через месяц после нашего знакомства начали встречаться. Я тогда уже рассталась с молодым человеком, и Паша стал меня добиваться.

Еще год влюблённые проверяли свои чувства. А потом просто зашли в ювелирный и купили обручальные кольца. Вот такое предложение руки и сердца!

Когда пара подавала заявление в московский загс, им предложили провести торжественную регистрацию на одной из специальных городских площадок. Сказать "Да!" под звуки марша Мендельсона влюбленные в Москве могут на выбор в 25 необычных местах - в старинных особняках, на стадионе, в башнях "Сити", в зоопарке или планетарии.

Наши молодожены выбрали для свадебной церемонии особняк XIX века в центре столицы, в котором находится библиотека искусств имени Боголюбова.

- Нам очень нравится гулять по обновлённым историческим улицам Москвы, отдыхать в парках, - говорит Настя. - Приятно, что в городе много таких красивых мест. Даже трудно выбрать, где устроить фотосессию после загса - в "Коломенском" или "Царицыне".

Планы на будущее у семьи Родионовых, по их признанию, грандиозные. Но влюбленные не стали раскрывать секреты. А вот где жить, работать и растить детей - для молодых не вопрос. Конечно, в Москве! Поздравляем Анастасию и Павла и желаем долгой счастливой семейной жизни!

ЦИФРА

900 влюбленных пар сыграют свадьбы в День города Москвы

ИСТОЧНИК KP.RU

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