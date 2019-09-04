Роботы и профессии будущего

Самых продвинутых ИТ-специалистов будут готовить со школьной скамьи. С этой целью в Москве в новом учебном году открыли 35 ИТ-классов. В них поступили более 1 тысячи старшеклассников, которые решили связать свою жизнь с информационными технологиями.

Все они в течение лета прошли конкурсный отбор: выполняли задания по информатике вначале дистанционно, а затем в очной форме. Ребятам пришлось изрядно постараться и доказать, что они готовы учиться в ИТ-классах, ведь конкурс в них, между прочим, составлял три человека на место.

У каждой из 35 школ свой профиль. Это робототехника, большие данные, технологии связи, программирование, моделирование и прототипирование, ИТ-безопасность. Осваивать новые компетенции ученики будут на самом современном оборудовании.

«Классы созданы совместно с ведущими московскими вузами, университетами и высокотехнологичными компаниями. Ребята здесь будут получать реальные навыки в области робототехники, программирования, работы с большими данными, элементами машинного обучения, то есть, по сути дела, искусственного интеллекта. Надеюсь, что эти занятия не только будут интересны, но и реально практически необходимы и дадут ребятам хорошие навыки для поступления в вузы и получения специальностей», - отметил Мэр Москвы Сергей Собянин на встрече с учениками ИТ-класса в школе №1560 «Лидер».

Новые классы открылись в партнерстве с Высшей школой экономики, МГТУ им. Баумана, МФТИ, Московским политехническим университетом, Университетом ИТМО и ведущими ИТ-компаниями, такими как «Яндекс» и ассоциация разработчиков программных продуктов «Отечественный софт». Благодаря такому сотрудничеству у старшеклассников появится уникальная возможность пообщаться с успешными отечественными учеными и программистами, а заодно постажироваться у них. Кроме того, это поможет школьникам осознанно подойти к выбору будущей профессии, стать лучшими в своем деле.

Не останутся без внимания и учителя, которые готовят юных ИТ-специалистов. Вузы помогут повысить им квалификацию и разработают учебные материалы для библиотеки «Московской электронной школы».

ИТ-классы стали новым направлением проекта по предпрофессиональному образованию, действующего в столице с 2015 года. Его задача – сформировать у учеников умения и навыки, которые помогут им стать востребованными специалистами в Москве. Сейчас в столичных школах открыты инженерные, медицинские, академические и кадетские классы.

Узнать, чему интересному и полезному научат в ИТ-классах, смогли посетители Международного форума «Город образования», состоявшегося накануне нового учебного года на ВДНХ. ИТ-компании – партнеры проекта провели мастер-классы для школьников и учителей по шести профилям, по которым будет идти обучение в школах. А эксперты обсудили, почему без информационных технологий невозможно представить образование и как программирование пригодится школьникам в будущем.

Мнение эксперта

Дарья Абрамова, основатель школы программирования «Кодабра»:

«Программирование сегодня – это новый английский язык. Ведь чтобы чувствовать себя свободным, спокойно перемещаться по миру, менять профессию, необходимо знание языка. Так и с программированием – базовый уровень необходим, если хочешь быть свободным. Программирование позволяет открывать для себя мир, расширять кругозор и обретать некую платформу, которая в будущем поможет комфортно встроиться во взрослый мир».

Андрей Лобанов, основатель школы программирования для детей «Алгоритмика»:

«Программирование - прекрасный инструмент для обучения гибким навыкам, без которых в будущем никуда. Придумывая и создавая на занятиях компьютерные игры вместе со сверстниками, школьники развивают креативность и умение работать в команде».