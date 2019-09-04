В Подмосковье трехлетняя девочка упала с балкона 10-го этажа и выжила

4 сентября в Щелково госпитализировали трехлетнюю девочку, которая выпала с десятого этажа. Об этом сообщают в главном управлении Следственного комитета России по Московской области. По предварительной информации, ребенок сам выпал с балкона, когда бабушка вышла из комнаты.

- По данным следствия, оставшись в комнате, ребенок пошел на балкон, залез на стул и по неосторожности выпал на улицу с 10-го этажа, - прокомментировали в ведомстве.

Девочка жива, ее госпитализировали в городскую больницу с закрытой черепно-мозговой травмой, травмой грудной клетки и живота. Сейчас следователи выясняют причины и обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет вынесено процессуальное решение.

В июле этого года в Марьино произошел похожий случай. Тогда с 11 этажа выпал маленький ребенок, для эвакуации которого потребовался санитарный самолет. Мальчик тоже выжил. Кроме того, сайт kp.ru сообщал о двухлетней девочке, которая упала с пятого этажа. Ребенка госпитализировали.

В следственном комитете напоминают: нельзя оставлять маленьких детей без присмотра.

- Падение из окна является одной из основных причин детского травматизма и смертности, особенно в городах. Дети уязвимы перед раскрытым окном из-за своей природной любознательности, - добавляют в правоохранительных органах.