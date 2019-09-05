В московском метро запустили праздничный поезд «ВДНХ-80»

В этом году легендарная ВДНХ отмечает 80 лет. Юбилей будет отмечать вся Москва, запланировано множество мероприятий – 80 музеев пустят посетителей бесплатно, ко Дню города подготовили специальную театрализованную программу. Поздравлять ВДНХ приготовился и столичный метрополитен, где запустили тематический поезд «ВДНХ-80». Красивый состав будет курсировать на Кольцевой линии.

Фото: Иван МАКЕЕВ

- Пассажиры метро увидят в поезде знаменитые фонтаны – любимые места встреч москвичей: «Дружба народов», «Золотой колос», «Каменный цветок» и комплекс из 14 фонтанов на Центральной аллее, - рассказали в пресс-службе Московского метрополитена.

Фото: Иван МАКЕЕВ

Фото: Иван МАКЕЕВ

Целый вагон посвятили центру «Космонавтика и авиация» в павильоне №34 «Космос». Пассажиры смогут окунуться в историю легендарного павильона, узнают о 30-тонном полноразмерном макете орбитальной станции «Мир», прочитают цитаты К.Э. Циолковского.

Фото: Иван МАКЕЕВ

Фото: Иван МАКЕЕВ

В остальных вагонах также размещены интересные факты о ВДНХ: Знаете, какие объекты фотографируют чаще всего? А какие павильоны ВДНХ посещают чаще всего? Как создавалась скульптурная композиция «Рабочий и колхозница»? Ответы на все эти вопросы сможете найти в тематическом поезде.

Фото: Иван МАКЕЕВ

Фото: Иван МАКЕЕВ

КСТАТИ

«Тройки» с изображением ВДНХ

На станции метро «ВДНХ» можно купить тематические транспортные карты «Тройка». На них написано «80 лет ВДНХ», а также размещены изображения арки Главного входа выставки, которую венчает скульптура «Тракторист и колхозница». Количество карт ограничено - общий тираж 10 000 экземпляров.

Фото: Иван МАКЕЕВ

Фото: Иван МАКЕЕВ

Только цифры:

- 16 тематических поездов курсируют на линиях московского метро;

- поезд «ВДНХ – 80 лет» стал 10-м тематическим поездом, запущенным в 2019 году;

- в среднем именной поезд ходит по линии 6 месяцев, и за это время его видят около 3 млн человек.