Погода в Москве 6 - 11 сентября: В столице вновь потеплеет до +26 градусов!

В Москве вроде повеяло осенью, начало холодать, небо серое... Но нет, похолодание, начавшееся, в четверг, 5 сентября, будет очень коротким, обнадежили "КП" в Московском метеобюро. Виноват в нем атмосферный фронт с Атлантики. Он задержится над столицей и областью еще в пятницу и субботу, 6 и 7 сентября.

А потом - снова солнечная и аномально теплая для сентября погода, с температурой на 5 градусов выше климатических норм. Обычно такая красота стоит в средней полосе в начале августа, а не в первой декаде осени.

Погода в Москве 6 - 11 сентября, подробный прогноз Гидрометцентра России:

В пятницу, 6 сентября, облачно, с прояснениями, местами пройдут небольшие дожди. Под утро +9...+14 градусов, днем +20...+25.

В субботу, 7 сентября, тоже возможны короткие дожди, но пройдут они не повсеместно. Ночью +8...+13 градусов, днем +19...+24.

В воскресенье, 8 сентября, переменная облачность, без осадков. Ночная температура +7...+12 градусов, днем +20...+25.

В понедельник и вторник, 9 и 10 сентября, солнечно и сухо. Но ночам +9...+14 градусов, днем сентябрьская теплынь разгуляется до +26 градусов.

В среду, 11 сентября, под утро +12...+17 градусов, днем +21...+26. Однако небо затянут облака, не исключен дождь.

Прекрасная погода в первой половине сентября для Москвы в общем-то не редкость. В прошлом году бабье лето затянулось чуть ли не до конца октября. А вот температурные рекорды для этих чисел держатся уже очень давно. Для 6, 7, 8 и 9 сентября с 1938 года (+29,4, +31,5, +29,8, +28,2 градуса соответственно). Для 10 и 11 сентября - аж с 1909 года (+29,5 и +27,8 градуса).