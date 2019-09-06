2019-09-06T00:42:02+03:00
Общество

Погода в Москве 6 - 11 сентября: В столице вновь потеплеет до +26 градусов!

По-летнему солнечными будут и выходные, и начало следующей недели. Прогноз погоды в Москве на 6 - 11 сентября очень оптимистичен
Юлия СМИРНОВА
Поделиться:
Москву ждет аномально теплая для сентября погодаМоскву ждет аномально теплая для сентября погодаФото: Евгения ГУСЕВА
Изменить размер текста:

В Москве вроде повеяло осенью, начало холодать, небо серое... Но нет, похолодание, начавшееся, в четверг, 5 сентября, будет очень коротким, обнадежили "КП" в Московском метеобюро. Виноват в нем атмосферный фронт с Атлантики. Он задержится над столицей и областью еще в пятницу и субботу, 6 и 7 сентября.

А потом - снова солнечная и аномально теплая для сентября погода, с температурой на 5 градусов выше климатических норм. Обычно такая красота стоит в средней полосе в начале августа, а не в первой декаде осени.

Погода в Москве 6 - 11 сентября, подробный прогноз Гидрометцентра России:

В пятницу, 6 сентября, облачно, с прояснениями, местами пройдут небольшие дожди. Под утро +9...+14 градусов, днем +20...+25.

В субботу, 7 сентября, тоже возможны короткие дожди, но пройдут они не повсеместно. Ночью +8...+13 градусов, днем +19...+24.

В воскресенье, 8 сентября, переменная облачность, без осадков. Ночная температура +7...+12 градусов, днем +20...+25.

В понедельник и вторник, 9 и 10 сентября, солнечно и сухо. Но ночам +9...+14 градусов, днем сентябрьская теплынь разгуляется до +26 градусов.

В среду, 11 сентября, под утро +12...+17 градусов, днем +21...+26. Однако небо затянут облака, не исключен дождь.

Прекрасная погода в первой половине сентября для Москвы в общем-то не редкость. В прошлом году бабье лето затянулось чуть ли не до конца октября. А вот температурные рекорды для этих чисел держатся уже очень давно. Для 6, 7, 8 и 9 сентября с 1938 года (+29,4, +31,5, +29,8, +28,2 градуса соответственно). Для 10 и 11 сентября - аж с 1909 года (+29,5 и +27,8 градуса).

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Погода в Москве»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
В Ландшафтном парке ВДНХ появилась воздушная экотропа
Проект строительства Юго-Восточной хорды направлен на дополнительную экологическую экспертизу
Столичные профсоюзы через смс позвали москвичей на выборы
В Москве стартовала программа Urban.Tech Moscow
В Подмосковье обрушилось здание бывшего детского лагеря: под завалами остались люди
Более 12 тысяч человек записались на электронное голосование на выборах в Мосгордуму
В соцсетях москвичи активно обсуждают "список Ланового"
В Подмосковье нашли и сожги заросли дикой конопли
Глава департамента природопользования Кульбачевский пообещал, что Измайловский лес не застроят
За лето в лесах Подмосковья заблудились более 1500 человек
Площадь Савеловского вокзала полностью обновят до конца года
На Садовом кольце пройдёт парад городской техники
Одиннадцать спецсамолетов будут разгонять облака над столицей в День города
Число многодетных семей в Подмосковье выросло в два раза за пять лет
Реконструкцию Каховской линии метро завершат к 2021 году
В День города 80 столичных музеев будут работать бесплатно
Без билета: в столичные музеи пустят бесплатно в День города
Венедиктов заявил о возможных провокациях на выборах в Мосгордуму
В столичных больницах пройдут дни открытых дверей
В Подмосковье раскрыли мошенничество с землей на 10 млн рублей
В Зеленограде возле школы во время торжественной линейки найдено тело ребенка
В Подмосковье ребенок год жил с шурупом в носу
Десять столичных парков пригласили горожан на лекции и мастер-классы
В рамках проекта «Музеи-детям» учащимся разрешили бесплатно ходить на выставки
Погода в Москве на 2 сентября 2019 года: местами пройдет дождь
Московский зоопарк переходит на осенний режим работы