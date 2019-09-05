Кандидат в депутаты Мосгордумы Сергей Малахов: «Нужны нормативные акты, которые бы заставили чиновников работать и нести ответственность»

Среди тех, кто решил побороться за место депутата столичного парламента, есть достаточно много депутатов внутригородских муниципальных образований. Пост депутата Мосгордумы для многих из них – логичная следующая ступенька в их жизни, продиктованная предыдущим опытом. Наверное, на этот опыт опирался и муниципальный депутат Сергей Малахов, выдвигая свою кандидатуру на предстоящие выборы.

- Сергей Викторович, Вы баллотируетесь по тому же избирательному округу, где сейчас являетесь муниципальным депутатом?

- У нас избирательный округ состоит из двух муниципальных округов – Теплый Стан и Коньково. Я депутат муниципального округа Коньково. Сейчас исполняю полномочия главы округа в связи с удалением моего предшественника в отставку.

- Помнится, громкая и даже скандальная где-то история была.

- Ничего скандального. Просто человека удалили, но он посчитал, что для него исполнение решения Совета депутатов является необязательным. Мало ли где написано в законах, в уставах и так далее. Он у нас оппозиционер, поэтому плевать он хотел на законы.

- Вы же тоже вроде выдвигались от «Яблока», тоже как бы оппозиционер.

- Да, выдвигался. Но не являлся никогда ни членом партии «Яблоко», ни каких-либо других партий.

- Самый настоящий самовыдвиженец. А насколько тяжело для Вас было организовать работу по сбору подписей? Откуда были люди, занявшиеся сбором подписей для Вас?

- Это самый тяжелый и ответственный момент – сбор подписей. Я знаю его по своему опыту, когда собирал подписи, будучи кандидатом в муниципальные депутаты. Я этим занимался лично. И из этого опыта я знаю, что никакие штабы, никакие агитации не дадут вам подписей в нужном количестве, пока вы не пойдете непосредственно по квартирам. Это самый эффективный способ получения подписей. Будучи муниципальным кандидатом, я за полтора дня собрал порядка 45 подписей при норме 35. С запасом собрал. И своих волонтеров я направлял именно для сбора поквартирно и с такими задачами. Конечно, сбор подписей происходил и в процессе встреч с избирателями. Но там эффективность оставляла желать лучшего. Потому что люди идут кто с работы, кто с сумками, и никто с собой паспорт не таскает. Да и «на коленке» писать трудно. Самый эффективный способ – сбор подписей в поквартирном обходе.

- Но сейчас Вы уже не кандидат в муниципальные депутаты. Тут уже команда нужна.

- Да, команда. Волонтеры собирали. Я в своем районе живу с 1972 года, тут люди, которые голосовали за меня, много одноклассников, знакомых. Которые поддержали меня и помогли.

- Сколько времени это у вас заняло?

- Вообще, сбор подписей у нас проходил где-то с 13 или 15 июня. Как только я оплатил подписные листы. Получил их. И практически все время до 2 июля.

- Забраковали много?

- Я собрал 5731 подпись. 3 % забраковали. Меня это уже не интересовало. Я в норму уложился.

- Какие главные проблемы для вашего избирательного округа? Теплый Стан и Коньково отличаются?

- В Коньково я немножко больше общаюсь. Здесь проблемы одни и те же, в основном. Но Коньково захватывает еще и реновация, а в Теплом Стане такого нет. А так все в целом одинаково.

- Я слышал, что Вас упрекают в отсутствии программы, с которой вы идете в Мосгордуму.

- Я же иду не в мэры Москвы, не в губернаторы, а в коллегиальный представительный орган власти. Там 45 человек. И один там в поле не воин. Задача депутатов – собраться и принять законодательные или нормативно-правовые акты в интересах города. А с программой – обещания, что я вам тут снова все выложу плиткой или уберу плитку, закатаю асфальт - это бесполезно. Проблемы, которые здесь есть, известны всем жителям, перечислять их не надо. Вопрос – как их решить. Но ручным управлением их не решить. Нужны нормативные акты, которые заставят чиновников работать. И нести ответственность за то, что они должны делать, но сейчас не делают.