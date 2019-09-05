2019-09-05T14:35:13+03:00
Общество

Премьер-министр Японии рассказал на ВЭФ о строительстве в Подмосковье мусоросжигательных заводов по японским технологиям

Они будут безопасно уничтожать до 7,6 тысяч тонн отходов в день
Игорь ФЕКЛИСТОВ
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На Восточном экономическом форуме, который проходит во Владивостоке, сегодня обсудили проблему сбора и сортировки мусора. Напомним, в России запущена мусорная реформа. В Московской области, где исторически находились крупнейшие мусорные полигоны страны, проводится масштабная рекультивация свалок. Вместо них будут строить современные предприятия по сортировке и переработке твердых бытовых отходов.

Тему мусора в своем выступлении на пленарном заседании ВЭФ поднял премьер-министр Японии Синдзо Абе. Он отметил, что еще 50-60 лет назад его страна тоже столкнулась с проблемой переполненных свалок.

- Раньше (еще в середине 20 века, - Авт.) в Токио мусор просто вывозили на свалку. В результате постройки нескольких безвредных высокотемпературных мусоросжигательных заводов в центре жилых районов удалось сократить объемы отходов.

Стоит отметить, что в 2017 году губернатор Московской области Андрей Воробьёв был с деловым визитом в Японии. Тогда на подмосковную делегацию произвели большое впечатление те самые мусоросжигательные заводы, работающие по современным технологиям. Они действительно находятся прямо в городах, внутри жилых кварталов, но при этом не наносят никакого вреда окружающей среде - за чистотой воздуха ведется круглосуточный мониторинг.

- Внедрение такой системы продвигается в Московской области, - отметил Синдзо Абе. - Японская компания из группы Hitachi Zosen в июле этого года получила заказ на строительство мусоросжигательных заводов в Подмосковье. Их мощность - 7600 тонн мусора в день. При сжигании такого количества отходов, заводы будут ежедневно производить энергию, которой хватит, чтоб обеспечить электричеством 1,5 млн человек.

Министр ЖКХ Московской области Евгений Хромушин рассказал, что строительство заводов по термической утилизации отходов - основное направление работы региона с японцами.

- Японские партнёры уже локализовали в МО производство важнейших компонентов заводов таких как котлы на Подольском заводе, - сообщил министр. - Также японские коллеги будут обеспечивать строгий лицензионный контроль за работой заводов на всех этапах жизненного цикла, чтобы обеспечить максимальную экологическую безопасность Подмосковья. Очень важно, что при строительстве нашей индустрии обращения с отходами мы подробно изучили опыт японских мусорных кризисов семидесятых годов и максимально постарались исключить проблемы, возникавшие тогда в Японии.

Исполнительный директор Ассоциации «Чистая страна» Руслан Губайдуллин напомнил, что в Московской области по проекту «Чистая страна» будут построены 4 завода по термической обработке.

- Поначалу было некое непонимание - зачем это нужно, - говорит Губайдуллин. - Но если послушать тех же японцев, немцев, которые через это уже проходили 10-20-30 лет назад, тоже такие же вопросы задавались. Работа, которая была проведена в Московской области по доведению до людей разъяснений, достойна уважения. Самые современные заводы должны появиться на территории Московской области. Это станет примером для всех других регионов. Поэтому вовсе не случайно, что премьер-министр Японии, страны, которая является лидером по обращению с отходами, похвалил из регионов Российской Федерации именно Московскую область.

ИСТОЧНИК KP.RU

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