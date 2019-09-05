2019-09-05T15:04:16+03:00
Общество

Частные инвесторы отреставрировали усадьбу Сытина в центре Москвы

Здание привели в порядок и приспособили под офисные помещения
Алиса ТИТКО@AlisaTitko
Поделиться:
Посмотреть итоги реставрации приехал мэр Москвы Сергей СобянинПосмотреть итоги реставрации приехал мэр Москвы Сергей СобянинФото: Алиса ТИТКО
Изменить размер текста:

В столице отреставрировали усадьбу Сытина начала XIX века, которая находится в одноименном переулке. Нашлись инвесторы, которые привели здание в порядок, и приспособили ее под офисные помещения. Посмотреть итоги реставрации 5 сентября приехал мэр Москвы Сергей Собянин.

- В Москве за последние годы отреставрировано 1300 объектов, около 500 из них за счет частных инвесторов. Это революция в области реставрации. Она произошла за счет понимания состоятельных граждан, что это важно для сохранения истории Москвы. Многие памятники архитектуры надо было спасать. Городу это сделать было не под силу, - рассказал Сергей Собянин.

Одноэтажный деревянный дом был построен в 1804 году Фото: Алиса ТИТКО

Одноэтажный деревянный дом был построен в 1804 годуФото: Алиса ТИТКО

Изначально усадьба принадлежала капралу Измайловского полка Андрею Сытину. Одноэтажный деревянный дом был построен в 1804 году, фасад усадьбы выходит на Сытинский переулок, с портиком в четыре коринфские колонны. Вытянутые прямоугольные окна фасада обрамлены наличниками и лепными орнаментами в стиле ампир (люнеты и медальоны). Усадьба пережила пожар 1812 года, а в последние годы здание не использовалось и находилось в неудовлетворительном состоянии.

В нынешнее время усадьбу взялся реставрировать частный инвестор по городской программе "1 рубль за квадратный метр". Это означает, что платить за 683,3 кв. метра арендатор будет 683,3 рубля в год на протяжении 49 лет. Однако важным условием было восстановить усадьбу, а для этого потребовались инвестиции (порядка 200 млн рублей).

В усадьбе отреставрировали и частично восстановили деревянные стены, белокаменный цоколь, изразцовые печи Фото: Алиса ТИТКО

В усадьбе отреставрировали и частично восстановили деревянные стены, белокаменный цоколь, изразцовые печиФото: Алиса ТИТКО

- Здание нам досталось три года назад в печальном состоянии, последняя реставрация проводилась в 1976 году. Внутри сохранились облицованные белым кафелем печи и лепные кариатиды второй половины XIX века. Все остальное убранство дома пришлось восстанавливать по историческим фотографиям. Подобрали терракотовый цвет, который использовали для домов на ныне Тверской улице. Важно было сохранить исторические детали (ценность представляют лестницы, фасады, декоративное оформление комнат), но при этом применили все технологии "Умного дома" - управление кнопками, сенсоры, - рассказала реставратор Татьяна Минаева.

В усадьбе отреставрировали и частично восстановили деревянные стены, белокаменный цоколь, изразцовые печи. Восстановили рисунок дубового паркета в помещениях и антресолях. Есть и новшества - современные люстры, туалетные комнаты (чего вообще не было в те годы), а также картины на стенах. Ныне в здании будут офисные помещения, поэтому прийти на экскурсию в усадьбу, к сожалению, не получится. Однако можно будет рассмотреть фасады и внутренний двор.

Здание привели в порядок Фото: Алиса ТИТКО

Здание привели в порядокФото: Алиса ТИТКО

КСТАТИ

По программе возрождения аварийных памятников старины является программа "1 рубль за кв.метр", получившая поддержку инвесторов. По этой программе уже завершена комплексная реставрация 17 зданий. Работы ведутся еще на 10 исторических памятниках

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Внучка легендарного Чапаева Татьяна: Дед еще рубанет шашкой предателей родины!
100 лет назад не стало символа гражданской войны, начальника 25-й дивизии Василия Ивановича Чапаева, героя фильмов и книг. Как это произошло, рассказывают его внучка и историк, изучавший историю гибели начдива
Новости 24
Более 12 тысяч человек записались на электронное голосование на выборах в Мосгордуму
В соцсетях москвичи активно обсуждают "список Ланового"
В Подмосковье нашли и сожги заросли дикой конопли
Глава департамента природопользования Кульбачевский пообещал, что Измайловский лес не застроят
За лето в лесах Подмосковья заблудились более 1500 человек
Площадь Савеловского вокзала полностью обновят до конца года
На Садовом кольце пройдёт парад городской техники
Одиннадцать спецсамолетов будут разгонять облака над столицей в День города
Число многодетных семей в Подмосковье выросло в два раза за пять лет
Реконструкцию Каховской линии метро завершат к 2021 году
В День города 80 столичных музеев будут работать бесплатно
Без билета: в столичные музеи пустят бесплатно в День города
Венедиктов заявил о возможных провокациях на выборах в Мосгордуму
В столичных больницах пройдут дни открытых дверей
В Подмосковье раскрыли мошенничество с землей на 10 млн рублей
В Зеленограде возле школы во время торжественной линейки найдено тело ребенка
В Подмосковье ребенок год жил с шурупом в носу
Десять столичных парков пригласили горожан на лекции и мастер-классы
В рамках проекта «Музеи-детям» учащимся разрешили бесплатно ходить на выставки
Погода в Москве на 2 сентября 2019 года: местами пройдет дождь
Московский зоопарк переходит на осенний режим работы