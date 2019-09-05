Частные инвесторы отреставрировали усадьбу Сытина в центре Москвы

В столице отреставрировали усадьбу Сытина начала XIX века, которая находится в одноименном переулке. Нашлись инвесторы, которые привели здание в порядок, и приспособили ее под офисные помещения. Посмотреть итоги реставрации 5 сентября приехал мэр Москвы Сергей Собянин.

- В Москве за последние годы отреставрировано 1300 объектов, около 500 из них за счет частных инвесторов. Это революция в области реставрации. Она произошла за счет понимания состоятельных граждан, что это важно для сохранения истории Москвы. Многие памятники архитектуры надо было спасать. Городу это сделать было не под силу, - рассказал Сергей Собянин.

Одноэтажный деревянный дом был построен в 1804 годуФото: Алиса ТИТКО

Изначально усадьба принадлежала капралу Измайловского полка Андрею Сытину. Одноэтажный деревянный дом был построен в 1804 году, фасад усадьбы выходит на Сытинский переулок, с портиком в четыре коринфские колонны. Вытянутые прямоугольные окна фасада обрамлены наличниками и лепными орнаментами в стиле ампир (люнеты и медальоны). Усадьба пережила пожар 1812 года, а в последние годы здание не использовалось и находилось в неудовлетворительном состоянии.

В нынешнее время усадьбу взялся реставрировать частный инвестор по городской программе "1 рубль за квадратный метр". Это означает, что платить за 683,3 кв. метра арендатор будет 683,3 рубля в год на протяжении 49 лет. Однако важным условием было восстановить усадьбу, а для этого потребовались инвестиции (порядка 200 млн рублей).

В усадьбе отреставрировали и частично восстановили деревянные стены, белокаменный цоколь, изразцовые печиФото: Алиса ТИТКО

- Здание нам досталось три года назад в печальном состоянии, последняя реставрация проводилась в 1976 году. Внутри сохранились облицованные белым кафелем печи и лепные кариатиды второй половины XIX века. Все остальное убранство дома пришлось восстанавливать по историческим фотографиям. Подобрали терракотовый цвет, который использовали для домов на ныне Тверской улице. Важно было сохранить исторические детали (ценность представляют лестницы, фасады, декоративное оформление комнат), но при этом применили все технологии "Умного дома" - управление кнопками, сенсоры, - рассказала реставратор Татьяна Минаева.

В усадьбе отреставрировали и частично восстановили деревянные стены, белокаменный цоколь, изразцовые печи. Восстановили рисунок дубового паркета в помещениях и антресолях. Есть и новшества - современные люстры, туалетные комнаты (чего вообще не было в те годы), а также картины на стенах. Ныне в здании будут офисные помещения, поэтому прийти на экскурсию в усадьбу, к сожалению, не получится. Однако можно будет рассмотреть фасады и внутренний двор.

Здание привели в порядокФото: Алиса ТИТКО

КСТАТИ

По программе возрождения аварийных памятников старины является программа "1 рубль за кв.метр", получившая поддержку инвесторов. По этой программе уже завершена комплексная реставрация 17 зданий. Работы ведутся еще на 10 исторических памятниках