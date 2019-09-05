Кандидат в депутаты Мосгордумы Евгений Нифантьев: «Столичный парламент – не место для политических баталий, а инструмент в отстаивании интересов москвичей»

Среди кандидатов в депутаты Мосгордумы есть достаточное количество вполне состоявшихся людей, успешных бизнесменов. В их числе Евгений Нифантьев - Генеральный директор ООО «НЕО-ФАРМ», председатель координационного совета Российской ассоциации аптечных сетей (РААС). Инициатор и организатор программы «Эстафета Здоровья».

- Евгений Олегович, занимая такую должность, Вы явно идете в Мосгордуму не за зарплатой депутата. А зачем тогда? Что побудило Вас к тому, чтобы выставить свою кандидатуру?

- К 40 годам я подошел с большим организационным и управленческим опытом и с чистой совестью. Мне небезразлична судьба столицы нашей Родины, судьба Москвы и москвичей. Я умею добиваться поставленных целей и имею для этого возможности. Также очень хочется активно участвовать в масштабных преобразованиях, которые происходят сегодня в Москве, и всемерно содействовать позитивным изменениям на уровне города в целом, нашего Северо-Востока и избирательного округа №11 – районов Алтуфьевский, Марфино и Отрадное.

- Это Ваш первый опыт подобного рода или Вы уже претендовали на какие-то выборные должности?

- Я председатель Координационного совета Российской ассоциации аптечных сетей. Мои коллеги-провизоры, руководители аптек доверили мне возглавить совет нашего профессионального сообщества – и к этому я подхожу со всей ответственностью. Ведь если люди избрали меня, то я не имею морального права их подвести – этой мой принцип!

Тем более, у меня за плечами построение огромной социально ориентированной компании – сети социальных аптек «Столички», в которой на сегодняшний день трудится более 5 000 человек! Это рабочие места и налоги в казну нашей страны. Кстати, в том числе, поэтому мне важно знать, как расходуются налоговые поступления, насколько эффективно эти средства направляются на нужды граждан. Бюджет должен быть под контролем москвичей!

Бизнес-опыт, конечно же, помогает на жизненном пути. Ведь создание и развитие собственного дела дисциплинирует, позволяет думать наперед, воспитывает чувство ответственности за других людей.

- Что для Вас до сих пор было самым трудным в кампании?

- Наверное, сбор подписей… Я лично стоял на улицах наших районов, занимался поквартирным обходом. С уверенностью могу заявить, что сбор подписей – действительно тяжелый процесс. Например, подходит человек, хочет поддержать. Начинаешь разговаривать, берешь паспорт, и оказывается, что прописан сторонник в другом районе. Приходится отвечать: «Спасибо огромное за поддержку, но, к сожалению, мы не можем вас записать» – а что делать! Или другой вариант: просишь паспорт, а документов с собой нет. Ну и так далее.

По моим ощущениям, чтобы собрать 10 качественных подписей, даже когда лично участвует кандидат, и люди с интересом подходят, беседуют, обсуждают свои проблемы, дают наказы, инициативы, у меня в среднем уходило порядка полутора часов! При поквартирном обходе – и того дольше, ведь не каждый откроет дверь, ведь надо объяснить, кто ты и зачем пришел. Но, в целом, главное было отладить этот механизм, чтобы он работал как часы.

Поэтому сбор подписей — дело, мягко говоря, непростое. Но я такой человек – я привык соблюдать закон. Судите сами, за свою жизнь я получил в общей сложности больше 800 лицензий! И каждая из них, по своей сути – соблюдение огромного количества юридических процедур. Так что, когда я шел на выборы, я понимал, что мне надо пройти через очередную процедуру. Ведь первое, что необходимо сделать кандидату — это получить регистрацию. А для этого нужно собрать подписи. Это заняло у нас почти месяц.

В заключение темы сбора подписей отмечу один важный момент. Мы с вами живем в век технологий. И почему бы не рассмотреть возможность модернизации подхода к сбору подписей? Например, избиратели могли бы поставить подпись в поддержку своего кандидата через портал государственных услуг посредством цифровой идентификации личности.

- А откуда взялась ваша команда, кто те люди, которые помогали вам в сборе подписей, которые работают с вами в рамках предвыборной кампании?

- У нас было в общей сложности почти 80 сборщиков (это частично волонтеры, частично — люди на зарплате, многие — жители наших районов) плюс ещё несколько десятков пикетчиков. Всего в сборе подписей принимали участие больше 100 человек. Наша команда – это профессионалы своего дела. Юристы, дизайнеры, агитаторы – все они хотят, чтобы жизнь в городе становилась лучше. Мы все москвичи и желаем столице только хорошего. Наверное, именно это нас и объединяет!

- Что, на Ваш взгляд, необходимо сделать депутатам для москвичей в первую очередь в новом составе Мосгордумы?

- Первое и самое главное, что должна сделать Мосгордума нового созыва – это обеспечить диалог с москвичами, вне зависимости от их политических предпочтений. Ведь, по моему твердому убеждению, городской парламент – не арена для политических баталий. Это инструмент жителей в отстаивании своих законных прав и интересов. А сегодня, к сожалению, зачастую власть не слышит жителей.

Лично я на базе нашей команды, на базе нашего Центра поддержки местных инициатив обязательно создам постоянно действующую приемную, куда люди могут обращаться со своими вопросами. Как провести общее собрание собственников многоквартирного дома, чтобы установить шлагбаум на въезде во двор, как заставить районную власть создать оборудованные площадки для выгула собак, как сделать остановку общественного транспорта там, где она действительно нужна жителям? И многое, многое другое…

И только так мы сможем восстановить диалог, создать атмосферу доверия в наших районах, в нашем городе. Ведь люди съели так много вранья, что никому почти уже не верят! Нам кажется невероятной сама возможность того, что от наших решений что-то может зависеть. Представляя интересы жителей Алтуфьевского, Отрадного и Марфино в Мосгордуме, я хочу доказать и людям, и самому себе, что будет иначе!