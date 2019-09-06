Тот, кто думает о будущем, - придет на выборы

«Ты ждал это время - и вот это время пришло, те, кто молчал, перестали молчать!» - восклицал Виктор Цой три десятилетия назад в разгар перестройки и гласности. В Москве в ближайшее воскресенье случится то, о чем пел голос поколения, - «время пришло». Выборы в столичный парламент, о которых за два минувших летних месяца столько говорили правые, левые и серо-буро-малиновые, наконец-то состоятся.

Но многие ли москвичи смогли разобраться за шумом протестов, судов и перепалок в различных СМИ, почему выборы в Мосгордуму так важны?

Главное, что надо понимать: чем занимается городской законодательный орган? Какие законы принимает, на что реально влияет?

Важнейшая функция Думы - утверждение бюджета многомиллионного города. Так ли это - уточнили мы у члена Общественной палаты Москвы Павла Данилина.

- Одна из важнейших. Работа по утверждению бюджета никогда не проходит без внесения правок в главный финансовый документ мегаполиса. Он определяет не только, как пройдет следующий год в жизни Москвы, но и общую стратегию ее развития. Если бы не план развития столицы, который придумал Собянин, мы не жили бы сегодня в таком комфортном городе.

- МГД действительно вносит правки в бюджет, а не подписывает автоматически то, что предложило правительство?

- Да, это реальные правки. Есть объективные вещи, на которые депутаты способны повлиять, - и они влияют.

Утверждение судей, прокурора города - это, кстати, тоже прерогатива МГД.

- Правда ли, что большинство жителей 15-миллионного города становятся всё более аполитичными?

- Это и так и… не так. Выборная кампания-2019 показала, что на встречи с потенциальными депутатами стало приходить больше народу, чем прежде. А при сборе подписей от волонтеров не отмахивались, как от назойливых мух, - их расспрашивали, часто в деталях, о программах кандидатов. Кандидатов в итоге оказалось по пять человек на место. Они представляют 9 партий и движений. Их взгляды различны, иногда полярны, как и различны программы, - значит, москвичу есть из кого выбирать.

Директор Госучилища духового искусства, джазовый музыкант Игорь Бутман жизнь проводит на гастролях, но 8 сентября собирается на свой избирательный участок в Москве. И внятно объясняет такой шаг:

- Почему это важно? Если я не пойду, еще кто-то не пойдет, потом будем говорить, что у нас плохая Мосгордума, плохой мэр или губернатор. Тогда нужно спросить: почему ты не пошел на выборы и не отдал свой голос, почему не потратил час своего времени, чтобы потом быть уверенным, что выразил свое мнение? Если я чем-то недоволен и пришел на выборы, я уверен, что сделал что-то, чтобы это исправить.

Игорь Бутман.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Надо напомнить, что Москва - не только город, но и субъект Федерации, да еще выполняющий столичные функции. В этом смысле, как считают многие политологи, городу необходима более жесткая вертикаль. И притом что депутаты в рамках этой вертикали обладают несколько более ограниченными полномочиями, чем коллеги из законодательных собраний, например, Ставрополя, по своему весу статус депутата Мосгордумы вполне соответствует статусу депутата Государственной Думы.

По статусу, но не по зарплате - две трети столичных депутатов работают на общественных началах. То есть им это важно и интересно с точки зрения реальной помощи людям.

Бывший министр культуры Михаил Швыдкой знаком с конкретными результатами работы прежнего состава МГД, предметно интересуется и программами кандидатов в новый состав.

- Я всегда хожу голосовать. В моем избирательном округе мне известны кандидаты, программы их довольно интересны, они ведут весьма активную предвыборную агитацию. Участвуя в выборах, ты отдаешь свой голос в пользу того направления дальнейшего развития района, города, области, региона, который тебе наиболее близок. Так что хотел бы призвать всех прийти 8 сентября на свой избирательный участок и отдать свой голос за будущее нашего замечательного города, который с каждым годом становится все комфортнее.

Со Швыдким солидарны режиссер, глава «Мосфильма» Карен Шахназаров и глава Федерации рестораторов и отельеров Игорь Бухаров. Последний заявил следующее:

- Не люблю разговоров в духе «мы никому не верим», «нас обманули». Хочется спросить таких людей: обращались ли они хоть раз к депутату? Эта ситуация связана с желанием, что кто-то придет и что-то за них сделает - и сделает хорошо. Есть возможность ходить на выборы, посмотреть, какая будет программа - вы должны этим воспользоваться как действенным инструментом.