Всей семьей отмечаем День города в «Лужниках»

В ближайшие выходные, 7 и 8 сентября, Москва празднует День города. В центре и в разных районах пройдут концерты, театральные постановки, световые шоу, мастер-классы. Одной из главных площадок станет спорткомплекс «Лужники». Об этом на пресс-конференции в Информационном центре правительства Москвы рассказали представители оргкомитета.

РАЗВЛЕЧЕНИЯ НА ЛЮБОЙ ВКУС И ВОЗРАСТ

В субботу, 7 сентября, состоится большой семейный праздник «День города в Лужниках». Традиционно он собирает около 200 тысяч человек. В этом году Департамент спорта Москвы представляет мероприятие в новом формате. Весь день с 11.00 до 19.00 москвичи всех возрастов смогут не только наблюдать за соревнованиями профессионалов, но и сами поучаствуют в них или просто повеселятся в развлекательных зонах. Всего будет 40 соревновательных площадок для всех желающих и 19 площадок активного отдыха, музыки и спорта.

ФИГУРИСТЫ ПОКАЖУТ ЛУЧШИЕ НОМЕРА

В этом году на празднике много новшеств. На Малой спортивной арене «Лужников» состоится официальный предсезонный прокат программ сборной России по фигурному катанию с участием сильнейшего состава. Среди приглашенных звезд - лидеры женского одиночного катания Алина Загитова и Евгения Медведева.

- Обычно всех и сразу можно увидеть только на чемпионате России и чемпионате мира, - говорит Елена Чайковская, заслуженный тренер СССР и России по фигурному катанию. - А в День города у москвичей появится уникальная возможность полюбоваться красивым катанием всех наших лучших фигуристов.

В этот же день на Фестивальной аллее «Лужников» впервые в нашей стране, начиная с олимпийского 1980 года, пройдет финал Кубка мира по стрельбе из лука. В попечительском совете турнира заместитель председателя правительства России Ольга Голодец и министр спорта России Павел Колобков.

А на отдельной тематической площадке более 1500 любителей шахмат смогут сразиться на сеансах одновременной игры с гроссмейстерами мирового уровня.

УЧИМСЯ ПИТАТЬСЯ ПРАВИЛЬНО

Для тех, кто следит за своим здоровьем, откроется площадка Moscow Fitness Fest под руководством популярного московского тренера Дмитрия Яшанькина. В программе - лекции, семинары, открытые фитнес-тренировки, советы по сбалансированному спортивному питанию от Натальи Севастьяновой.

Автор фото: Сергей ВЕДЯШКИН/АГН "Москва"

Рядом боксеры проведут показательные занятия на открытом ринге Bupasteam с участием тренера по боксу Андрея Бупаса Ивичука, Алексея Папина и Артема Оганесяна.

ФУТБОЛЬНЫЙ ТУРНИР И ТОК-ШОУ С ЧЕМПИОНАМ

Весь день в мегатурнире «Футбол 2х2» за звание сильнейшего будут сражаться сразу 500 команд. А в 15.00 в спортивном городке начнется матч одного из лидеров Футбольной национальной лиги. Московский клуб «Чертаново» примет «Нефтехимик» из Нижнекамска.

Со звездами футбола и других видов спорта можно будет поговорить и сфоткаться на ток-шоу в шатре около памятника Ленину. Среди гостей - Игорь Акинфеев, Сергей Карякин, Дмитрий Яшанькин, многие прославленные спортсмены.

Еще одна площадка - для знатоков уличной молодежной культуры. На ней представят стритбол, воркаут, гиревой спорт и ВМХ.

ДЕТЕЙ ЗАПИШУТ В СПОРТШКОЛУ

В специализированном павильоне родители узнают о записи детей в спортшколы Москвы и выберут секцию для учеников от 6 до 12 лет. В отдельной зоне развлечений для маленьких гостей - качели, лазалки, детские скалодромы, пуфы, мини пинг-понг. Здесь устроят конкурс детского рисунка на асфальте «Мы рисуем спорт!», мастер-классы, квесты.

Большой семейный праздник «День города в Лужниках» завершится грандиозным концертом. На сцене - Ольга Бузова, Дмитрий Маликов, Алексей Воробьев, Елена Темникова, Т-Кillah, Мия Бойка.