Вас везет автопилот

ЗА РУЛЬ САДИТСЯ ИНЖЕНЕР

Посмотреть на беспилотники я ездила полгода назад в центр «НАМИ» в Дмитровском районе Московской области. Там проходили первые в России квалификационные испытания беспилотных автомобилей Up Great «Зимний город».

Разочаровалась. Первая машина не завелась, вторая проехала на красный, третья сбила пластмассовое ограждение «ведутся строительные работы». Тогда даже Дмитрий Песков, спецпредставитель Президента РФ по вопросам цифрового и технологического развития, говорил, что выпускать машины на дороги без водителей пока рано, можно будет в лучшем случае через 7 - 8 лет.

Летом появились сообщения от Яндекса, что они выпускают свои беспилотники на улицы Москвы. Сертифицировано 35 машин. Напросилась прокатиться. Сажусь в машину, а за рулем - водитель!

- Как так? Это же беспилотное такси!

- Все в порядке. Пока машины проходят испытания, рядом будут находиться инженеры, которые могут в любой момент перейти на ручной режим. С вами едет Алексей Шмыков. Мы тестируем машины на разных дорогах - где пробки, разные скоростные ограничения, лежачие полицейские, - объясняет Юлия Швейко, представитель пресс-службы беспилотных автомобилей Яндекс, она тоже едет с нами.

ОЦЕНКА СИТУАЦИИ НА 360 ГРАДУСОВ

Всю дорогу я внимательно следила за Алексеем: вдруг он что-то нажимает? Чтобы я не сомневалась, инженер положил ладони на коленки.

Машина выезжает на Аминьевское шоссе. Немного набирает скорость и сбрасывает, потому что приближаются автомобили слева и справа. Немного нервничаю.

- Смотрите на монитор планшета - там самое интересное. Картинка показывает, как автомобиль видит окружающий мир - разметки, светофоры. Лидары, установленные на крыше машины, транслируют даже силуэты людей, мотоциклы. Камеры снимают все в режиме онлайн на 360 градусов. Система анализирует, с какой скоростью объекты движутся, в каком направлении, - объясняет Юлия Швейко.

Приближаемся к светофору на Мичуринском проспекте. Машина остановилась даже раньше красного сигнала, зеленый еще горел три секунды.

Дорогу ремонтируют, вдоль ограждения идет строитель - беспилотник притормозил, оценил ситуацию и только потом поехал дальше.

На планшете (находится на приборной панели со стороны пассажирского кресла) отображается картинка, которую видит автомобиль: разметка, светофоры, другие участники движения.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

- Какая умная машина. И что, всегда идеально ездит? - удивляюсь я.

- Да. Правила не нарушает - так запрограммирована, поэтому и штрафов от ГИБДД нет. Был один смешной случай, когда мужчина вышел ловить такси прямо на проезжую часть. И как раз ехал наш беспилотник. Машина среагировала на то, что на проезжей части человек, стала притормаживать. Мужчина подумал, что такси его повезет, пошел к автомобилю. Беспилотник остановился окончательно, пассажир открыл дверь и стал садиться. Тут уж наш инженер объяснил, что это не такси. Пока.

- Что сейчас может поставить в тупик беспилотную машину?

- Нештатная ситуация - неправильно припаркованная машина или упавшее дерево. Пересечь двойную сплошную машина самостоятельно не может. Поэтому по технике безопасности она остановится и передаст сигнал диспетчерам, которые оценят ситуацию по камерам, примут решение и дадут маршрут, по которому из этой ситуации выходить.

ПОЕЗДКИ СТАНУТ ДЕШЕВЛЕ

Тестирование проходят и ночью, и в снег, и в дождь. Сейчас собираются данные по различным ситуациям, по поведению автомобилистов и пешеходов.

- Если снегопад, то лазерные лучи могут отображать снежинку, и получается шумная картинка. Мы уже сделали специальные алгоритмы для распознавания зашумленной картинки, научились ее чистить, - говорит Юлия Швейко.

Преимуществ у беспилотного автомобиля, конечно, много: водитель никогда не уснет за рулем от переутомления, он не будет нарушать правила, за руль никогда не сядет пьяный. У беспилотника нет «фокуса внимания», как у человека, автоматизированная система смотрит по всем сторонам, замечает объекты в радиусе до 300 метров. И, как говорят в Яндексе, поездки станут дешевле.

Если видите машину с такой наклейкой, значит, рулит автопилот!Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

КОНКРЕТНО

С 2017 года начались испытания беспилотных машин.

В режиме 24/7 сможет работать беспилотник, такой работоспособностью ни один водитель не похвастается.

Около 100 беспилотных машин будут тестировать на дорогах Москвы до конца 2019 года, а в ближайшие два года их количество должно увеличиться до 1000.

В течение ближайших 3 - 4 лет испытания закончатся, и беспилотники повезут первых пассажиров. Еще нужно принять необходимые законы (например, определить зону ответственности в случае ДТП).