Предприниматели в Москве смогут получить гарантийную поддержку быстрее и проще

Фонд содействия кредитованию малого бизнеса Москвы (ФСКМБМ), подведомственный Департаменту предпринимательства и инновационного развития города Москвы, скорректировал порядок рассмотрения заявок для выдачи поручительства по кредиту и банковской гарантии.

Нововведения призваны, прежде всего, улучшить условия получения поручительств для участников госзаказа.

«Таким предпринимателям особо важно получить заемные средства в срок. В отдельные периоды мы выдавали до четверти поручительств столичным бизнесменам, работающим по контрактам с государством. Фонд готов предложить более лояльные условия тем, кто уже имеет опыт исполнения заказа по 44 и 223ФЗ и хочет получить средства на вновь выигранный похожий заказ», – отметил руководитель Департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы Алексей Фурсин.

При анализе заявок Фонд будет учитывать опыт предпринимателя в реализации госконтрактов. Для этих субъектов МСП сократят объем проверки финансово-хозяйственной деятельности предприятия и группы связанных с ним лиц, что обеспечит сокращение срока рассмотрения заявок.

Кроме того, будет упрощена процедура анализа заявок на поручительство от банков, которые выступают лидерами в сегменте кредитов субъектам МСП и сформировали качественные портфели. Речь идет о Сбербанке, ВТБ, Промсвязьбанке и Альфа-банке. Упрощенный порядок уже начал действовать: по новой процедуре Фонд оформил первое поручительство в размере 20 млн рублей по кредиту на 40 млн рублей в Сбербанке для малой компании из сферы логистики и перевозок.

«Фонд по упрощенной схеме начнет выдавать поручительства по кредитам малым предприятиям в крупнейших банках страны, с которыми у нас выработано добросовестное сотрудничество. На них приходится более половины объема поручительств фонда», – подчеркнул Алексей Фурсин.

На сегодняшний день под капитал фонда 10 млрд рублей сформирован портфель действующих поручительств размером 19,5 млрд рублей, которые покрывают кредиты и гарантии московским предпринимателям на сумму 35,8 млрд рублей. «Таким образом, каждый рубль, вложенный государством в гарантийный капитал, позволил привлечь в действующие малые и средние компании 3,6 рублей кредитных средств», – добавил руководитель Департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы Алексей Фурсин.

Гарантийный механизм позволяет решить проблему нехватки у малых компаний собственных залогов при обращении в банки: фонд выступает поручителем и закрывает риски кредиторов. Средний размер поручительства фонда составляет 17 млн рублей. Гарантией можно покрыть до 70% суммы обязательств до 100 млн рублей под ставку от 0,5% годовых.

Заявку на поручительство предприниматели могут подать как в ФСКМБМ, так и в Центрах услуг для бизнеса в столичных округах.

Справочно:

За время работы Фонд содействия кредитованию малого бизнеса Москвы выдал более 10,5 тыс. поручительств в объеме 76,8 млрд рублей, что позволило малому бизнесу получить в банках более 150 млрд рублей кредитов и гарантий.

По итогам первого полугодия 2019 года наибольший объем поручительств приходится на торговлю – 54%, на производство и инновации – 17%, строительство – 8%.

58% объема поручительств получили малые компании, 35% – микробизнес и 7% – средние предприятия.

С поручительствами Фонда привлекают финансирование на лучших условиях, чем в среднем по рынку, и на более длительные сроки. Так, на краткосрочные сделки до 1 года пришлось только 13%, на срок от 1 до 3 лет выдано 67% поручительств, 12% – на 3-5 лет и 8% – на срок свыше 5 лет.

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