Новый мировой рекорд: Семь спортсменов прошли 250 метров по тросу, натянутому между башнями Москва-сити

Спортсмены-экстремалы бывают разные. Некоторые, например, норовят забраться на какой-нибудь жутко опасный объект и рискнуть своей жизнью нелегально, без разрешений и уведомления «соответствующих государственных органов». Но на этот раз все было согласовано.

Канат был натянут между небоскребами в "Москва-сити" "Око" и Neva TowersФото: REUTERS

Немец Фриди Кюне приехал в Россию, чтобы установить новый мировой рекорд - в честь 872-летия Москвы. Между башнями Москва-сити «Око» и «Нева Тауэрс» на высоте 350 метров натянули трос. А спортсмен должен был по нему пройти. Со страховкой, конечно же! Надо сказать, что Кюне - человек бывалый, у него за плечами несколько невероятных достижений такого рода. Например, однажды он вот так же прошелся по стропе со страховкой на высоте (этот вид экстрима называется хайлайн) 1900 метров, а без страховки его рекорд - 110 м.

Мировой рекорд по хайлайну установили в День города на площадке «Москвы-Сити»Фото: REUTERS

С «московской» дистанцией Кюне тоже справился, пройдясь и туда, и обратно. Впрочем, в этот день он стал не единственным канатоходцем, который покорил высотный трос в Москва-сити. Да, он преодолел его первым. Однако вместе с немцем на побитие рекорда вышли еще шестеро. Четверо россиян - Максим Кагин, Александр Грибанов, Геннадий Скрипко и Владимир Мурзаев, канадец Миа Ноблет из Канады и француз Натан Паулин.Так что в Книгу рекордов Гиннесса этот случай будет внесен коллективное достижение.

К слову, новый хайлайн-рекорд по высоте перебил предыдущее мировое достижение почти на сотню метров. До этого самым-самым был Александр Шульц (тоже немец, кстати) - он в 2016 году прогулялся по тросу между двумя небоскребами Мехико на высоте 247 метров.