2019-09-08T12:04:51+03:00
Общество

Новый мировой рекорд: Семь спортсменов прошли 250 метров по тросу, натянутому между башнями Москва-сити

Немецкий экстремал Фриди Кюне первым прогулялся на высоте 350 метров - это на 100 м выше, чем предыдущее достижение
Семен ЕЛЕНИН
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Мировой рекорд приурочили к празднованию 872-летия МосквыМировой рекорд приурочили к празднованию 872-летия МосквыФото: REUTERS
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Спортсмены-экстремалы бывают разные. Некоторые, например, норовят забраться на какой-нибудь жутко опасный объект и рискнуть своей жизнью нелегально, без разрешений и уведомления «соответствующих государственных органов». Но на этот раз все было согласовано.

Канат был натянут между небоскребами в "Москва-сити" "Око" и Neva Towers Фото: REUTERS

Канат был натянут между небоскребами в "Москва-сити" "Око" и Neva TowersФото: REUTERS

Немец Фриди Кюне приехал в Россию, чтобы установить новый мировой рекорд - в честь 872-летия Москвы. Между башнями Москва-сити «Око» и «Нева Тауэрс» на высоте 350 метров натянули трос. А спортсмен должен был по нему пройти. Со страховкой, конечно же! Надо сказать, что Кюне - человек бывалый, у него за плечами несколько невероятных достижений такого рода. Например, однажды он вот так же прошелся по стропе со страховкой на высоте (этот вид экстрима называется хайлайн) 1900 метров, а без страховки его рекорд - 110 м.

Мировой рекорд по хайлайну установили в День города на площадке «Москвы-Сити» Фото: REUTERS

Мировой рекорд по хайлайну установили в День города на площадке «Москвы-Сити»Фото: REUTERS

С «московской» дистанцией Кюне тоже справился, пройдясь и туда, и обратно. Впрочем, в этот день он стал не единственным канатоходцем, который покорил высотный трос в Москва-сити. Да, он преодолел его первым. Однако вместе с немцем на побитие рекорда вышли еще шестеро. Четверо россиян - Максим Кагин, Александр Грибанов, Геннадий Скрипко и Владимир Мурзаев, канадец Миа Ноблет из Канады и француз Натан Паулин.Так что в Книгу рекордов Гиннесса этот случай будет внесен коллективное достижение.

К слову, новый хайлайн-рекорд по высоте перебил предыдущее мировое достижение почти на сотню метров. До этого самым-самым был Александр Шульц (тоже немец, кстати) - он в 2016 году прогулялся по тросу между двумя небоскребами Мехико на высоте 247 метров.

Сорвиголовы пытаются установить рекордный мировой рекорд в Москве.

ИСТОЧНИК KP.RU

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