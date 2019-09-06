Режим работы Кремля и что надеть дочери: о чем спрашивают туристы в Москве
В Москве месяц назад начал работу контакт-центр для туристов. Уже поступило 4 800 звонков. Комитет по туризму изучил, с какими вопросами обращаются российские и иностранные туристы, и назвал часто задаваемые вопросы.
- Интересует навигация по городу, информация о музеях и городских событиях, а также вопросы, связанные с миграционной политикой и городским пассажирским транспортом, — рассказали в пресс-службе столичного Комитета по туризму.
Часто спрашивают:
- российские туристы - про события и фестивали на ВДНХ, стоимость билетов и экскурсий на Останкинскую башню и в музей-заповедник «Царицыно». А также, где находится парк «Зарядье», в какие часы работает канатная дорога на Воробьевых горах, в какое время открывается ГУМ;
- иностранные туристы - режим работы Красной площади и Кремля, длительность и маршруты речных прогулок по Москва-реке, как купить билет на метро и автобус.
Необычные звонки:
- одна туристка позвонила, чтобы просто пообщаться с операторами о Москве;
- еще одна женщина звонила, чтобы узнать какая в Москве погода, и что надеть ее дочери, собравшейся посетить столицу в ближайшие выходные.
КСТАТИ
Как позвонить в контакт-центр
- короткий номер 122 для звонков с мобильных номеров всех российских и иностранных операторов связи на территории Москвы и Московской области;
- десятизначный городской номер +7 (495) 122-01-11 доступен для вызовов с мобильных и городских номеров из зарубежных стран и с территории России.
Когда: без перерывов и выходных, операторы отвечают на двух языках – русском и английском.
Стоимость: оплата звонков на оба номера производится в соответствии с тарификацией оператора абонента.
ИСТОЧНИК KP.RU