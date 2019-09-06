2019-09-06T08:53:27+03:00
Туризм

Режим работы Кремля и что надеть дочери: о чем спрашивают туристы в Москве

Комитет по туризму назвал часто задаваемые вопросы, которые поступают в контакт-центр
Алиса ТИТКО@AlisaTitko
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В Москве месяц назад начал работу контакт-центр для туристов.В Москве месяц назад начал работу контакт-центр для туристов.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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В Москве месяц назад начал работу контакт-центр для туристов. Уже поступило 4 800 звонков. Комитет по туризму изучил, с какими вопросами обращаются российские и иностранные туристы, и назвал часто задаваемые вопросы.

- Интересует навигация по городу, информация о музеях и городских событиях, а также вопросы, связанные с миграционной политикой и городским пассажирским транспортом, — рассказали в пресс-службе столичного Комитета по туризму.

Часто спрашивают:

- российские туристы - про события и фестивали на ВДНХ, стоимость билетов и экскурсий на Останкинскую башню и в музей-заповедник «Царицыно». А также, где находится парк «Зарядье», в какие часы работает канатная дорога на Воробьевых горах, в какое время открывается ГУМ;

- иностранные туристы - режим работы Красной площади и Кремля, длительность и маршруты речных прогулок по Москва-реке, как купить билет на метро и автобус.

Необычные звонки:

- одна туристка позвонила, чтобы просто пообщаться с операторами о Москве;

- еще одна женщина звонила, чтобы узнать какая в Москве погода, и что надеть ее дочери, собравшейся посетить столицу в ближайшие выходные.

КСТАТИ

Как позвонить в контакт-центр

- короткий номер 122 для звонков с мобильных номеров всех российских и иностранных операторов связи на территории Москвы и Московской области;

- десятизначный городской номер +7 (495) 122-01-11 доступен для вызовов с мобильных и городских номеров из зарубежных стран и с территории России.

Когда: без перерывов и выходных, операторы отвечают на двух языках – русском и английском.

Стоимость: оплата звонков на оба номера производится в соответствии с тарификацией оператора абонента.

ИСТОЧНИК KP.RU

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