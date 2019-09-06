Будущее - за высокотехнологичными профессиями

Первый детский технопарк открыли в Москве в 2016 году. А сегодня, спустя всего три года, их уже 16. И это вовсе не предел.

Что такое детский технопарк? Это новый тип учебных баз для школьников, где еще в 7-8-м классе можно начать получать азы актуальных профессий будущего. При этом в детских технопарках преподают предметы, которых нет в школьной программе. Преподаватели - действующие педагоги из ведущих столичных вузов или их лучшие выпускники, аспиранты.

- Развитие потенциала детей и подростков столицы - один из основных векторов деятельности нашего департамента, - говорит руководитель Департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы Алексей Фурсин. - Мы уделяем ранней профориентации и профнавигации ребят значительное внимание. Ведь мы понимаем, что наше молодое поколение - это те, кто будет определять социально-экономический облик Москвы в будущем, кто будет обеспечивать развитие инновационной экономики.

Руководитель Департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы Алексей Фурсин.

В детских технопарках концентрируются современные технологии, лучшие наставники и передовые форматы профориентации детей. Причем это то, что по-настоящему интересует нынешних подростков, - большинство курсов завязано на компьютерах и гаджетах. Раньше таких площадок не было. Занятия по авиамоделированию в Домах пионеров? (Ага, деревянные палки, проволока, моторчик на бензине…) Производство табурета на уроке труда в школе? Кружки рисования? Похоже. Но совсем не то. Нынешние дети на раз программируют сложных роботов, создают архитектурные проекты целых районов, собирают из подручных средств беспилотники, а с помощью 3D-принтеров могут сделать любую деталь или вещь.

В советских фильмах и книжках рассказывали про «космические корабли, бороздящие просторы Вселенной»… Они, конечно, уже полвека бороздят. Но не так активно, как в фантастическом кино. Хотя уже через пару десятилетий, как прогнозируют футурологи, многие земные профессии будут завязаны на роботах, программировании невероятно умных производственных машин и космических технологиях.

Словом, будущее - за высокотехнологичными профессиями. И тут важно как можно раньше понять, какие интересы у вашего ребенка, чем он хотел бы заниматься в будущем, раскрыть его таланты. Плюс научить ребенка работать в команде, освоить современное оборудование. А еще через детский технопарк можно получить дополнительные баллы на ЕГЭ (подробнее - на стр. 15 (3). Плюсов много!

Начинается новый учебный год. Московские детские технопарки расширяются, запускают новые направления. Об этом мы вам и хотели бы рассказать.

КОНКРЕТНО

Какие новые курсы стартуют с 1 сентября

«Инжинириум МГТУ им. Н. Э. баумана»

Хай-тек. Композиты в авиастроении совместно с ПАО «ОАК». Промышленный дизайн совместно с Высшей британской школой дизайна (13 - 15 лет). Инженерная графика для учащихся 7 - 8-х классов (ранее была только для 9 - 11-х).

Инженерный бизнес (9 - 11-е классы). Биотехнологии 1 - 4-е классы (ранее - только для 5 - 11-х). Курс юного инженера (дошкольники и 1 - 4-е классы).

«Кулибин ПРО»

Комплексное программирование (14 - 18 лет). Программирование на С++ (12 - 18 лет). Программирование на Java Script (от 10 лет). Программирование в Minecraft на языке Python (от 10 лет). Разработка мобильных приложений (от 10 лет). Веб-разработка (от 12 лет). Графический дизайн (от 10 лет). Фото- и видеопродакшн (блогосфера) (от 10 лет). Большой аэрокурс (от 10 лет). Электросхемотехника (от 10 лет). VR и AR - основы работы в виртуальной и дополненной реальности (от 12 лет). 3D-моделирование (от 12 лет). Робототехника на базе Lego WeDo (от 6 лет). Робототехника на базе EV3 (от 8 лет). Робототехника на базе Arduino (от 10 лет).

«Наукоград МФЮА»

Администрирование Linux / Windows (от 14 лет). Программирование на языке Scratch (от 14 лет).

«Траектория взлета»

Появятся 5 новых лабораторий: «Робототехника», «Аддитивные технологии», «Композитные материалы», «Беспилотные авиационные системы». «VR/AR» (виртуальная реальность).

ЧТО ЕЩЕ НУЖНО ЗНАТЬ

Регулярность занятий

У каждого детского технопарка свой набор учебных курсов и профильных направлений. Частота занятий зависит от учебной программы. На некоторых курсах это два занятия в неделю, на каких-то - одно в две недели. Так, кратковременные курсы могут длиться от 2 до 6 месяцев, долгосрочные - в течение всего учебного года. Кстати, если вы не успели записать ребенка с сентября - не беда. На некоторые курсы несколько наборов в течение учебного года.

Возраст слушателей

Еще год назад большинство детских технопарков записывали ребят с 14 лет. Но по многочисленным просьбам родителей этот порог опустили до 10 лет.

Итоговые экзамены

Никаких экзаменов здесь нет. Главная оценка эффективности

обучения для курсов более 36 учебных часов - защита проектов, которые создал ваш ребенок индивидуально или в группе.

За защитой проектов следят индустриальные партнеры - компании, которые сотрудничают с технопарками. С самыми талантливыми могут заключить отложенный трудовой договор. Этот договор - гарантия будущего трудоустройства ребенка.

Стоимость курсов

Оплата зависит от длительности и сложности курса. По ценам проще всего сориентироваться на сайтах интересующих вас технопарков - их легко найти через поисковики. В некоторых технопарках есть и полностью бесплатные курсы или бесплатные для социальных категорий, прописанных в том или ином муниципалитете.

Как обо всем узнать поподробнее

Информация о детских технопарках и запись - на их сайтах и страничках в соцсетях. Также Москва проводит в детских технопарках «Дни без турникета». Их могут посетить все желающие, посмотреть, как устроена работа, поучаствовать в мастер-классах.По любому вопросу, связанному с детскими технопарками, вы можете обратиться по адресу dpir-press@mos.ru.

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