Выборы в кармане: как работает система электронного голосования?

Потратить пару часов на поход в избирательный участок или поехать на дачу? Такой выбор скоро останется в прошлом. В Москве начинают применять систему электронного голосования. Тем, кто выбрал этот способ проявления гражданской позиции, не надо будет тратить лишнее время. Достаточно достать смартфон, открыть браузер и несколько раз кликнуть по экрану.

Как принять участие в «электронных» выборах?

Электронные выборы — новая технология, которая только начинает использоваться в мире. Пока несколько стран начали предоставлять доступ к онлайн-голосованию. Среди них, например, Эстония, Австралия, Бразилия, Швейцария, США. Теперь такая система работает и в России. Правда, пока только в трех избирательных округах Москвы (это округа №1, 10 и 30). Всего в столице на выборах депутатов Мосгордумы проголосовать через интернет смогут около 450 тысяч избирателей (это примерно 6% от их общего числа). Электронное голосование – добровольно. Кто не захотел принять участие в эксперименте, сможет воспользоваться и обычным способом волеизъявления — то есть прийти на избирательный участок.

Итак, что нужно было сделать для голосования через интернет? Воспользоваться этой возможностью, на самом деле, несложно. Сначала избирателю нужно было завести личный кабинет на сайте mos.ru и заполнить все данные в своей анкете. Это важно — учетная запись должна иметь статус «полная». Затем необходимо было подтвердить свою учетную запись лично. Это возможно было сделать в любом центре госуслуг «Мои документы» по своему паспорту. Третий шаг — отправить до 4 сентября включительно через личный кабинет на портале mos.ru заявку на включение в реестр электронных избирателей.

Электронное голосование для избирателей пройдет в тот же день, что и «обычное» — то есть 8 сентября с 8 до 20 часов. Отдать голос за выбранного кандидата можно с компьютера (через веб-интерфейс), планшета или смартфона. Предварительно стоит удостовериться, что смартфон или планшет подходит для электронного голосования. Это тоже можно сделать в личном кабинете на портале mos.ru. Там есть специальный индикатор в виде светофора. Если он горит зеленым, то гаджет подходит для голосования. Если пользователь видит красный или желтый свет, можно обратиться за помощью по настройке к специалистам, отправив им письмо по электронной почте на адрес support-vybory@mos.ru.

В день выборов алгоритм действий довольно простой. Избирателю надо войти в личный кабинет на mos.ru. Для доступа к бюллетеню будет прислано смс-сообщение с кодом подтверждения (оно придет на номер, указанный в личном кабинете на сайте mos.ru). После правильного введения кода человек увидит электронный бюллетень, который похож на бумажный. Напротив фамилии выбранного кандидата следует поставить галочку.

Надо иметь в виду, что бюллетень будет доступен на экране только 15 минут — за это время надо сделать свой выбор. И возможность проголосовать предоставляется один раз: передумать после отправки нельзя. В общем, все как на «обычном» участке. С той лишь разницей, что проголосовать можно из дома, с дачи или даже из-за границы.

Что происходит потом? Выбор каждого кандидата зашифрован, и поэтому узнать, кто за кого проголосовал, невозможно. Данные о выборе шифруются и отправляются для обработки в избирательную комиссию. «Юридически значимые электронные голосования достаточно удобны. В среднем электронное голосование занимает примерно 3-4 минуты. Это такой инструмент настоящей прямой демократии», — говорит заместитель руководителя Департамента информационных технологий г. Москвы Артем Костырко.

«Зарегистрироваться в системе очень просто, все понятно на интуитивном уровне и делается быстро. Просто нажать несколько кнопок, — рассказывает многодетная мама Елена Янович, которая решила в этот раз голосовать удаленно и уже зарегистрировалась в системе. — Я люблю пробовать все новое, что делает жизнь более удобной и комфортной. Такое голосование как раз очень удобно. Мы с семьей собираемся в этот день поехать за город. А телефон всегда с собой, проголосуем в дороге».

Насколько безопасна система?

Все мы знаем о таинственных хакерах, которые воруют информацию и деньги с банковских счетов. Возникает естественный вопрос — насколько надежно защищена система от взлома и подделки информации? Не будет ли голос украден? Разработчики уверяют, что этого не произойдет. Вся информация надежно зашифрована и защищена. Но это слова, а что на деле?

Именно для того, чтобы доказать надежность такого вида голосования, систему подвергли четырехкратному публичному испытанию. Никто так и не смог ее взломать. «На первом тесте мы тестировали пользовательские функции. В этом принимали участие студенты, они максимально подвижны, лучше оснащены и больше находятся в интернете, чем все остальные. Соответственно, они давали предложения, замечания по пользовательским функциям, — рассказывает Артем Костырко. — При втором испытании мы проверяли систему на безопасность: мы поймали несколько условных атак, но успешно их отразили, соответственно, никакого взлома не было ни за одно из тестирований. И повышали устойчивость самой системы к внешнему воздействию». На третьем тесте прошел проверку весь функционал. Недавно состоялся четвертый этап, во время которого был объединен опыт трех предыдущих. Здесь также были зафиксированы попытки взлома, но они оказались безуспешными. Итог: все работает без малейших сбоев.

Те, кто попробует такой вид голосования, оценят его по достоинству и будут дальше использовать, считает Елена Янович. «Буду рада, если и на других выборах дадут возможность голосовать с телефона», — говорит она.