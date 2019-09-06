5 новых концертных залов Москвы: в «Сити» - с пляжем и бассейном, в Политехе - под стеклянным куполом

Похоже, у концертного зала «Зарядье» скоро появятся серьезные конкуренты. Москомархитектура согласовала проекты новых необычных зданий для выступлений музыкантов. Мы узнали, где их построят и что там будет.

СЛОВНО ШКАТУЛКА С ЧАСОВЫМ МЕХАНИЗМОМ

К 2022 году в деловом комплексе «Москва-Сити» откроется многофункциональный концертный зал. Конструкции настолько уникальные, что позволят проводить в здании концерты, выставки, деловые конференции. При желании можно даже устроить пляж с бассейнами под открытым небом.

Сооружение высотой в 10 этажей займет площадь порядка 45 тысяч квадратных метров. С улицы дом похож на инкрустированную шкатулку с часовым механизмом. На фасаде выложат цифры и стрелки с помощью стальных панелей, «позолоченных» титановым покрытием, и шелкотрафаретной печати орнамента на стекле.

Фишка концертного зала - раздвижной купол в виде циферблата часов. Его будет видно и со всех офисных башен «Сити», и с земли каждому пешеходу. Диаметр купола - 64 метра.

- Наверное, это будут самые большие архитектурные часы в мире, и они вполне могут претендовать на книгу рекордов Гиннесса, - сказал главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов. - Купол сможет крутиться на 180 градусов и превращаться в площадку под открытым небом. Если хлынет дождь, то автоматическая система контроля быстро закроет купол.

К 2022 году в деловом комплексе «Москва-Сити» откроется многофункциональный концертный зал

Специально для этого проекта разработали и запатентовали технологию электрообогреваемых стеклопакетов в виде сложных геометрических фигур. Акустику и климат-контроль продумали до мелочей. В «умный» дом закачали более 40 конфигураций с разными параметрами климата - влажность, температура, теплообмен. Уникальный зал-трансформер рассчитан на 8 тысяч зрителей. Концерты здесь можно будет проводить круглый год. Здание соединят с городской площадью «Сити», которую недавно открыл мэр Сергей Собянин.

ВЫСТАВКА ПОД СИМФОНИЧЕСКИЙ ОРКЕСТР

К концу 2020 года два внутренних двора реконструируемого сейчас Политехнического музея накроют прозрачной крышей. Под стеклянными атриумами с каркасом из авиационного алюминия в Южном дворе устроят детский музей, а в Северном - концертный зал. В нем можно будет исполнять самые сложные музыкальные произведения. Высота потолков площадки - 36 метров. Качественный звук обеспечит специальная конструкция из ширм с вращающимися ламелями, то есть панелями, высотой 6 - 7 метров. Их поставят вдоль исторических кирпичных стен. Во время концерта ширмы закроют стены, чтобы не искажался звук. Если нужно подстроить сцену для конкретного события, звук наладят с помощью этой же конструкции. А на официальных церемониях спрятанные фасады можно будет открыть полностью.

В Южном дворе в существующих трех небольших домиках разной высоты появится центр для детей всех возрастов. Родители смогут оставить здесь ребенка под присмотром сотрудников музея и пойти смотреть экспозицию. Под нее отдадут почти все свободное место. Причем экспонаты тоже будут необычными - проекции, мультимедиа, интерактив. Поэтому в обновленном Политехе появится больше темных пространств, чем светлых. Для этого восстановленные во время реконструкции фрагменты здания покрасят в один цвет. Так посетители сразу увидят, где артефакт, а где - современные вещицы. После ремонта музей готовится принимать 2 миллиона человек в год или порядка 6 тысяч посетителей в день. Сейчас можно разглядеть красивые фасады Политеха и погулять по новой пешеходной зоне, которую в начале сентября открыл мэр Сергей Собянин. Теперь здесь появился амфитеатр, деревья и газоны, а также «холодная» галерея на нижнем уровне музея.

НА ЗИЛЕ ДЛЯ АРТИСТОВ ОТКРОЮТ СВОЙ АРБАТ

Центром нового квартала ЗИЛа через два года станет пешеходный бульвар Братьев Весниных. Это будет аналог Старого Арбата. Вдоль него разместят главные общественные здания - концертный зал и театр, арт-галереи, музейный филиал Эрмитажа, отель и торговые центры. Зал для музыкальных шоу планируют поселить в одно из девяти сохраненных на ЗИЛе зданий архитекторов Весниных постройки 1920-1930-х годов.

Рядом откроются фреш-маркеты со свежими продуктами, модные бутики, детский развлекательный центр с аттракционами. В местах отдыха поставят «умные» скамейки с Wi-Fi, летние террасы, фонтаны с питьевой водой. Инвестор проекта обещает атмосферу неспящего Нью-Йорка, романтического Парижа и страстного Рима. Более 40 гектаров здесь отдадут под благоустройство, набережную длиной 4 километра и парк.

КАК В ПАРИЖСКОЙ ФИЛАРМОНИИ

В 2020 году в центре Москвы на Болотной набережной откроется еще один концертный зал - в здании бывшей ГЭС-2. Сейчас ее переделывают в музейно-образовательный комплекс площадью 41 тысяча квадратных метров. Здесь будет четыре наземных и два подземных этажа. Внутри разместятся арт-центр с выставочными галереями, мастерскими, библиотекой, комнатами для репетиций, книжным магазином, кафе и пекарней.

В 2020 году в центре Москвы на Болотной набережной откроется еще один концертный зал - в здании бывшей ГЭС-2

Главную концертную площадку на 420 мест дополнят залы-трансформеры для театральных и музыкальных представлений, постановок и перформансов. Акустикой в ГЭС-2 занимаются специалисты, которые работали в Парижской филармонии.

Помимо этого, реставраторы восстановят исторический вид старинной станции. Для этого снесут пристройки, вернут украшения фасадов, воссоздадут по архивным фотографиям верхушку часовой башни здания. А на крыше ГЭС появятся солнечные батареи.

СЦЕНА-ТРАНСФОРМЕР СРЕДИ ДИНОЗАВРОВ

В конце этого года в Нагатинской Пойме начнут открываться первые площадки крупнейшего крытого парка аттракционов в Европе - парка «Остров мечты». На площади 292 тысячи квадратных метров - развлечения для детей и взрослых, среди которых уникальный «Полет над миром динозавров», магазины сувениров, кафе и рестораны, ландшафтный парк на 44 гектарах, наземно-подземный паркинг более чем на три тысячи машино-мест, кинотеатр-мультиплекс на 17 залов. Рядом разместится концертный зал на 3,8 тысячи мест со сценой-трансформером. А к середине 2021 года на «Острове мечты» построят еще одну музыкальную площадку на 1000 мест.