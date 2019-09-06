На северо-востоке Москвы открылась платформа МЖД "Северянин"

Новую железнодорожную платформу Северянин 6 сентября открыли на Ярославском направлении МЖД. Пассажиры теперь смогут делать пересадку на станцию МЦК Ростокино. Осмотреть итоги работ приехал мэр Москвы Сергей Собянин.

- Ярославское направление - одно из важнейших в пригородном сообщении, им пользуются практически четверть пассажиров. Уже сегодня направление переполнено. Возможность интеграции с МЦК - это возможность жителей, которые живут рядом, воспользоваться пересадкой на МЦК, - сказал Сергей Собянин.

Осмотреть итоги работ приехал мэр Москвы Сергей СобянинФото: Алиса ТИТКО

Новая железнодорожная станция включает три новые платформы и один распределительный зал с выходом на платформу МЦК. Они соединены подземным пешеходным переходом.

- Платформу перенесли, она стала в пять раз ближе, чем была раньше. Предыдущая платформа была временной, там не было касс и время в пути между пригородной электричкой и МЦК было 20 минут, теперь - 3 минуты. Здесь переход по принципу "сухие ноги", когда человек при любой погоде находится под крышей. За счет этих работ к 2022 году количество пассажиров увеличится с 18 до 34 тысяч, - сказал Максим Ликсутов, руководитель Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы.

Платформу перенеслиФото: Алиса ТИТКО

Фактически горожане смогут сократить время в пути на 30%.

- Уже в конце этого года должен открыться пятый путь на Мытищи. Надеюсь мы в ноябре сделаем четырехминутый интервал по МЦК, сегодня это 5 минут, - сказал мэр Москвы Сергей Собянин.

Предыдущая платформа была временной, там не было касс и время в пути между пригородной электричкой и МЦК было 20 минут, теперь - 3 минутыФото: Алиса ТИТКО

КСТАТИ

На самых загруженных участках Ярославского направления ведется строительство дополнительных путей:

- V главного пути Москва (Ярославский вокзал) — Мытищи,

- III главного пути Мытищи — Королев.

С их открытием частота движения пригородных электропоездов вырастет на 16%, появится 100 тысяч дополнительных пассажирских мест в сутки. Это позволит сделать поездки комфортнее для более чем 800 тысяч жителей столицы и Подмосковья.